Očekuje se da će u nedjelju biti pretežito sunčano i toplo
PROGNOZA Evo kakvo nas vrijeme očekuje na Uskrs!
Unatoč pomalo nestabilnim vremenskim prilikama proteklih dana, Hrvate će na Uskrs ipak dočekati lijepo vrijeme. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se da će u nedjelju biti pretežito sunčano i toplo.
Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu se pak očekuje slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslijepodne i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka iznosit će uglavnom između 2 i 7 stupnjeva, a na Jadranu od 9 do 14 °C, dok će najviša temperatura biti između 19 i 24 °C.
I u ostatku tjedna bit će u unutrašnjosti u većini predjela pretežno sunčano. U ponedjeljak i utorak u Međimurju, Podravini i Slavoniji uz povremeno više oblaka lokalno može pasti malo kiše. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.
Minimalna temperatura zraka bez veće promjene, a maksimalna prema sredini tjedna u blagom padu.
Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice i vedro. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a u srijedu ponegdje i bura. Temperatura zraka bez promjene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+