SUNČANA NEDJELJA

PROGNOZA Evo kakvo nas vrijeme očekuje na Uskrs!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Velike gužve na Dolcu uoči Uskrsa | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Očekuje se da će u nedjelju biti pretežito sunčano i toplo

Unatoč pomalo nestabilnim vremenskim prilikama proteklih dana, Hrvate će na Uskrs ipak dočekati lijepo vrijeme. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se da će u nedjelju biti pretežito sunčano i toplo.

Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu se pak očekuje slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslijepodne i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka iznosit će uglavnom između 2 i 7 stupnjeva, a na Jadranu od 9 do 14 °C, dok će najviša temperatura biti između 19 i 24 °C.

Foto: DHMZ

I u ostatku tjedna bit će u unutrašnjosti u većini predjela pretežno sunčano. U ponedjeljak i utorak u Međimurju, Podravini i Slavoniji uz povremeno više oblaka lokalno može pasti malo kiše. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Minimalna temperatura zraka bez veće promjene, a maksimalna prema sredini tjedna u blagom padu.

Foto: DHMZ

Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice i vedro. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a u srijedu ponegdje i bura. Temperatura zraka bez promjene.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

