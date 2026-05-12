PROGNOZA Oluja poharala dio Hrvatske, sutra -1 °C! Evo kakvo nas vrijeme čeka do vikenda

Hrvatsku u srijedu očekuje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, javlja DHMZ. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni.

Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -1 do 4 pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 13 °C.

Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C. Za srijedu je upaljen žuti meteoalarm za dio države. U četvrtak smirivanje, a onda petak i vikend nova fronta s kišom i grmljavinom.