PROGNOZA Stiže nam snijeg

Sunčani dani koji su pred nama mogla bi oslikati lažnu sliku onoga što nam vrijeme sprema za kraj radnog tjedna, ali i vikend. I dok će danas temperature ići do 18 Celzijevih stupnjeva, u srijedu nas čeka još sunčaniji dan.

Prava promjena vremena dolazi već u srijedu popodne kada stiže veća naoblaka sa zapada.

- Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano. U četvrtak i petak promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje i uz obilnu oborinu. Na sjevernom i srednjem dijelu u četvrtak će zapuhati jaka i olujna bura i sjeverni vjetar - prognozirali su meteorolozi za HRT.

Do kraja tjedna temperature mjestimice pasti i za desetak Celzijevih stupnjeva. U gorju, ali i u višim predjelima unutrašnjosti će pasti snijeg, dok će na Jadranu prevladavati nestabilno i vjetrovito vrijeme uz jaku buru na sjeveru te jugo u Dalmaciji.

Iako početak tjedna donosi ugodne proljetne uvjete, kraj će obilježiti povratak zimskih prilika i izražena promjenjivost vremena.

