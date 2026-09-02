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VRIJEME U SRIJEDU

PROGNOZA Temperature i dalje iznad 30 °C, ali moguće su i nestabilnosti. Evo gdje će kiša

Piše 24sata,
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PROGNOZA Temperature i dalje iznad 30 °C, ali moguće su i nestabilnosti. Evo gdje će kiša
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, no povremeni pljuskovi mogu omesti planove, osobito u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi za srijedu Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, ali uz povremene nestabilnosti. Iako će veći dio zemlje uživati u sunčanom vremenu, ponegdje će biti i pretežno sunčano, ipak se ne može isključiti mogućnost lokalnih nestabilnosti.

U prvom dijelu dana na sjeveru zemlje moguće je malo kiše, dok su poslijepodne izolirani pljuskovi najvjerojatniji u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Stoga, ako planirate boravak u prirodi ili na otvorenom, pripazite na moguću kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni i istočni, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, a poslijepodne će vjetar okretati na sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Ovakvi uvjeti pogoduju ugodnom boravku na obali, ali i dalje treba biti oprezan zbog mogućih lokalnih nestabilnosti.

Temperature će tijekom dana biti visoke – u većini krajeva najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 32 °C, dok će u Dalmaciji živa u termometru dosezati i do 34 °C. U Zagrebu će biti djelomice sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 30 °C.

Do kraja tjedna čeka nas uglavnom sunčano vrijeme, bez previše padalina, sve do subote. Tada se očekuju pljuskovi na kopnu, uz grmljavinu. Nestabilnosti se očekuju i u nedjelju.

*uz korištenje AI-ja

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