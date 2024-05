Prognoza vremena: Bit će toplo, popodne moguć poneki pljusak

DHMZ je objavio kako će u nedjelju biti sunčano uz mjestimice umjerenu naoblaku i danju toplo. Uz jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, na širem riječkom području i u unutrašnjosti Istre.

Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na Jadranu od 10 do 14 °C. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C.

