Prognoza za ovaj tjedan: Kiša, kiša pa još malo kiše. A onda u srijedu nova hladna fronta

Klimatološka zima oprostila se od nas s relativnom toplim vremenom, oblacima, južinom i kišom, piše amaterski meteo portal Istramet. U ponedjeljak će u Hrvatskoj biti pretežito oblačno, mjestimice s kišom koja bi trebala prestati poslijepodne. Prema večeri smanjit će se i naoblaka. Temperatura do 11 stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu i do 14, piše DHMZ.

Krajem srijede stiže hladna fronta koja donosi blago zahladnjenje i snijeg u najvišem gorju, piše Istramet.

Temperatura zraka u srijedu 26. veljače

Hrvatska danas

U većini predjela pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Poslijepodne sa sjeverozapada postupan prestanak kiše, a prema večeri i smanjenje naoblake. Vjetar slab, u Dalmaciji poslijepodne ponegdje slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 11 i 14 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Umjereno i pretežno oblačno, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice s kišom, osobito navečer. U središnjim i gorskim predjelima unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla i niski oblaci. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku zemlje. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, poslijepodne u postupnom jačanju. Najniža temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša većinom između 9 i 14 °C.

