DVIJE KRAJNOSTI

Prognoza za vikend: Magla na kopnu, na Jadranu sunce i toplo

U unutrašnjosti opet magla i niska naoblaka, ponegdje i rosulja, dok će se na moru uživati u suncu i ugodnim prosinačkim temperaturama. Stabilno vrijeme osta000

Subota neće donijeti nikakvo iznenađenje, većina zemlje i dalje će se buditi u magli i tmurnim oblacima, a sunce će se probijati tek mjestimice. Na Jadranu, pak, drugačije, puno vedrine i za prosinac iznenađujuće ugodne temperature, javlja DHMZ.

Meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec rekao je za HRT da će petak i subota na istoku zemlje ponovno biti u znaku guste magle i niske naoblake iz koje lokalno može pasti izmaglica ili rosulja. Sunce će se tek povremeno pojaviti, a temperatura će biti između 1 i 5°C, uz još malo niže vrijednosti u jutro.

Slična priča očekuje i središnju Hrvatsku. Magla i tmurno nebo bit će glavni motiv dana, no ponegdje se može otvoriti i nešto sunca, pa će tamo i dnevna temperatura biti nešto viša u odnosu na ostatak unutrašnjosti.

U Gorskoj Hrvatskoj i dijelovima Istre magla će također biti česta pratnja, ali će se tijekom dana pojaviti i kratka sunčana razdoblja. Na ostatku sjevernog Jadrana prevladavat će sunčano vrijeme, uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno ili tek malo valovito.
U Lici i Gorskom kotaru jutarnje vrijednosti -3 do 1°C, danju 5 do 9°C. Na sjevernom Jadranu jutro 4 do 9°C, a danju čak 11 do 16°C.

U Dalmaciji će najviše dnevne temperature biti od 12 do 16°C. Unutrašnjost Dalmacije ujutro će se spustiti na -3°C, dok će na obali i otocima biti od 5 do 10°C. Bit će pretežno sunčano, uz jutarnju maglu u zaleđu i sjeverozapadnjak tijekom dana.

Na krajnjem jugu neće biti većih odstupanja, sjeverozapadni vjetar, ponegdje uz obalu i bura, pa će se dnevna temperatura penjati na 13 do 17°C uz puno sunca.

Stabilno i do ponedjeljka

Mikec najavljuje da će se ovakvo stabilno vrijeme zadržati barem do ponedjeljka. U kopnenim krajevima ostaje magla, a lokalno i rosulja ili izmaglica.

Niski oblaci će se ponegdje razdvojiti pa će se otvoriti i sunčane pauze.

Na Jadranu će i dalje biti sunčano, uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar, bez značajnije promjene temperature. Meteorolog upozorava da se sumaglica i magla mogu pojaviti lokalno u Istri, na pojedinim otocima i na otvorenom moru.

