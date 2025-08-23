Obavijesti

Prognoza za vikend: Sunce i kiša. Ponegdje i grmljavina

Piše 24sata,
Prognoza za vikend: Sunce i kiša. Ponegdje i grmljavina
Foto: Pixsell/DHMZ

Djelomice sunčano vrijeme uz mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. Temperature ugodne, ali navečer jačanje bure na sjevernom Jadranu

Danas nas u Hrvatskoj očekuje promjenjivo vrijeme koje donosi i sunce i mogućnost iznenadnih pljuskova. Prema najnovijoj prognozi, većina zemlje uživat će u djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčanom vremenu. Ipak, povremeno će biti više oblaka, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj gdje su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Sredinom dana nestabilnosti se mogu proširiti i na druge dijelove unutrašnjosti.

Vjetar će većinom biti slab, dok će poslijepodne i navečer u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu nas očekuje slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslijepodne ponegdje i jugozapadni vjetar. Navečer će bura na sjevernom dijelu Jadrana jačati, što može donijeti osvježenje uz obalu.

Temperature će biti ugodne – u kopnenim krajevima najviša dnevna između 21 i 25 °C, dok će se na Jadranu živa u termometru penjati između 25 i 29 °C. Jutarnje temperature su niže, što donosi ugodan početak dana.

Na širem području Zagreba očekuje se djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a kasno poslijepodne i navečer moguća je lokalna kiša ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab, a kasnije umjeren sjeveroistočni, s najvišom temperaturom oko 23 °C.

Vikend nam započinje s promjenjivim, ali toplim vremenom – uživajte u ljetnim temperaturama, ali ne zaboravite kišobran, za svaki slučaj!

