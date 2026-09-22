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STIGLO OSVJEŽENJE

PROGNOZA Zbog olujne bure izdali alarm za Jadran! Mogući pljuskovi u unutrašnjosti

Piše 24sata,
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PROGNOZA Zbog olujne bure izdali alarm za Jadran! Mogući pljuskovi u unutrašnjosti
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Olujna bura u Bakarskom zaljevu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)
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Danas se očekuje promjena vremena s umjerenom do jakom burom na Jadranu, dok će unutrašnjost doživjeti osvježenje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova.

Hrvatsku danas očekuje razmjerno vjetrovito i svježije vrijeme. Na Jadranu i u priobalju prevladavat će pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti, osobito u središnjim i istočnim krajevima, biti djelomice sunčano uz povremeno promjenjivu naoblaku. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, osobito u kontinentalnim područjima.

Vjetar će biti umjeren do jak, u unutrašnjosti sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno puhati i sjeverozapadni vjetar s jakim udarima. Jadran će zahvatiti umjerena do jaka bura, lokalno s mogućim olujnim udarima, osobito podno Velebita gdje se očekuje najjači vjetar.

Foto: DHMZ

Temperature će biti osjetno svježije nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će između 17 i 22 °C, dok će se duž Jadrana i na otocima kretati između 23 i 27 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice sunčano vrijeme s mogućnošću za malo kiše, uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevni maksimumi bit će između 19 i 23 °C.

Ovakvo vrijeme donosi pravo jesensko osvježenje, pa se preporučuje slojevito odijevanje, a vozačima oprez zbog mogućih jakih udara bure na cestama uz obalu. Pratite lokalne prognoze za eventualna upozorenja na vjetar, osobito ako putujete kroz Velebitski kanal.

Foto: DHMZ

Sve u svemu, pred nama je dan s više sunca na Jadranu, ali i mogućim kratkotrajnim pljuskovima u unutrašnjosti, uz osjetno niže temperature i izražen vjetar koji će dodatno pojačati osjećaj svježine.
 

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