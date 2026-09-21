Progovorio osumnjičeni za nestanak Madeleine McCann: 'Bio sam kraj njena apartmana'

Christian Brückner, glavni osumnjičenik u slučaju nestanka britanske djevojčice Madeleine McCann, priznao je da se u noći kad je nestala nalazio svega 140 metara od apartmana u kojem je boravila s roditeljima u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz! Nijemac, koji je ranije osuđivan za silovanje i seksualno zlostavljanje djece, izjavio je da je u blizini apartmana prodavao drogu i otkrio da je nakon početka policijske potrage "želio što prije napustiti mjesto jer je imao auto pun droge".

Prema njegovim riječima, policija ga je tijekom potrage za djevojčicom tri puta zaustavila na ulicama Praia da Luza,

Madeleine McCann nestala je 3. svibnja 2007. godine, kad je imala tri godine. Njezini roditelji, Kate i Gerry McCann, te su večeri bili na večeri s prijateljima u restoranu udaljenom oko 90 metara od apartmana u kojem je djevojčica spavala.

Brückner nikad nije optužen za njezinu otmicu i ubojstvo. U rujnu prošle godine pušten je iz njemačkog zatvora nakon što je odslužio šestogodišnju kaznu zbog silovanja 72-godišnje američke turistkinje. Ranije je dvaput osuđen za silovanje, a pravomoćno je osuđivan i za krađu, trgovinu drogom, napad te seksualno zlostavljanje djece. Brückner planira objaviti memoare... 