Program Dana državnosti: Grah u Zagrebu i drugdje, helikopteri će letjeti, a regulira se i promet

Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 33. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske obilježava se do 30. svibnja nizom događanja u Zagrebu, u vojarnama i gradovima diljem Hrvatske.

Središnje obilježavanje je u utorak, 28. svibnja, kada će se održati Dan otvorenih vrata u vojarnama Hrvatske vojske gdje će za posjetitelje biti organizirane izložbe naoružana i vojne opreme te predstavljanje vojnog poziva.

Položit će se vijenci i zapaliti svijeće na zagrebačkom gradskom groblju Mirogoj i na krematoriju. Izaslanstva MORH-a i Glavnog stožera OS RH položit će vijence u spomen parku “Glas Hrvatske žrtve – Zid boli”, ispred središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja, na posljednjem počivalištu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana te na zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve Domovinskog rata.

Obilježavanje Dana oružanih snaga na jezeru Jarun | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Svečana akademija u prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 33. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske održat će se u Domu Hrvatske vojske “Zvonimir” u Zagrebu s početkom u 11 sati.

Pokazne vježbe na Jarunu i grah

Na Sportsko rekreacijskom centru Jarun u Zagrebu u četvrtak 30. svibnja od 8:30 do 18 sati bit će organizirana tradicionalna izložba naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi te proizvoda i usluga braniteljskih zadruga (MORH, MUP, MHB, HGSS, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatski crveni križ). Od 17:00 sati planirane su i pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske i policije te prigodni letački program.

Od 8:30 do 18:00 izložba vojne opreme i naoružanja Hrvatske vojske održat će se i u Splitu (Gat svetog Nikole), u Osijeku (lijeva strana Drave, Krunska utvrda, Katakombe) te u Puli (Riječki gat).

Obilježavanje Dana oružanih snaga na jezeru Jarun | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za posjetitelje na Jarunu te u Osijeku, Splitu i Puli organizirana je i podjela graha.

- Obavještavamo građane kako se tijekom priprema i provedbe navedenih aktivnosti do 30. svibnja u Zagrebu očekuje pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje - javljaju iz MORH-a.

Regulacija prometa na RSC Jarun

MORH će zatvoriti dio ceste Aleje Matije Ljubeka između dva ulaza (od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol) za prometovanje svih vozila 29. svibnja 2024.g. od 9,00 do 21,00 sat i 30. svibnja 2024.g. od 6,00 do 24,00 sata. U tom razdoblju sva vozila s dozvolom ulaska na RSC Jarun moći će ulaziti na ulaz Hrvatski sokol. Izlaz je na Petrovaradinskoj i Hrgovićima.

Biti će zabranjeno parkiranje svim motornim vozilima između dva ulaza na RSC Jarun od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol od 6,00 sati 28. svibnja do 20,00 sati 31. svibnja 2024.g.

MORH će koristiti regatnu stazu za uvježbavanje na vodi:

28. svibnja 2024. godine od 10,00 do 12,00 sati,

29. svibnja 2024. godine od 12,00 do 14,00 i od 16,30 do 18,00 sati,

30. svibnja 2024. godine od 16,00 do 18,30 sati.

Do 30. svibnja 2024. godine na području Jaruna kretati će se RIB brodica poštujući pravila pomorskog prometa te neće ometati ostale sudionike na vodenoj površini.

Najavljen je i let helikoptera.