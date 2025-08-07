Obavijesti

News

Komentari 0
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU:

Proizvođačke cijene u srpnju porasle 0,7% na godišnjoj razini

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Proizvođačke cijene u srpnju porasle 0,7% na godišnjoj razini
Zagreb: Tvornica KONČAR – Električna vozila | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u srpnju su prema mjesecu prije bile više za 0,3 posto, dok su u odnosu na srpanj lani pale za 0,3 posto

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u srpnju su u usporedbi s lipnjem porasle za 0,5 posto, a u odnosu na srpanj prošle godine za 0,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak. Isključujući energiju, te su cijene na mjesečnoj razini ostale nepromijenjene, a na godišnjoj su razini porasle za 1,5 posto.

U srpnju, u usporedbi s mjesecom prije, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu ukupno su porasle za 0,6 posto, a u odnosu na srpanj lani za 1,2 posto.

Isključujući energiju, u srpnju su, u usporedbi sa lipnjem, bile niže za 0,1 posto, dok su u usporedbi sa srpnjem prošle godine više za 2,3 posto.

PENTHOUSE S VRTOM FOTO Luksuzni stan od 110m2 u srcu Zagreba. Cijena iznenađuje
FOTO Luksuzni stan od 110m2 u srcu Zagreba. Cijena iznenađuje

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u srpnju su prema mjesecu prije bile više za 0,3 posto, dok su u odnosu na srpanj lani pale za 0,3 posto.

Bez energije, te su cijene na mjesečnoj razini ostale na istoj razini, a na godišnjoj su razini porasle za 0,8 posto.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), u srpnju u odnosu na lipanj proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u rudarstvu i vađenju za 2,3 posto, u prerađivačkoj industriji za 0,5 posto i u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,3 posto, dok su u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša ostale na istoj razini.

Na godišnjoj razini, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u rudarstvu i vađenju za 13 posto, u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,3 posto, a pale su u prerađivačkoj industriji za 0,5 posto i u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 0,5 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025