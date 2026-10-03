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PADA I REPA I SOJA

Proizvodnja kukuruza manja za 8,6 posto u Hrvatskoj u 2026.

Piše HINA,
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Proizvodnja kukuruza manja za 8,6 posto u Hrvatskoj u 2026.
Berba kukuruza kombajnom | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Proizvodnja kukuruza u Hrvatskoj opada, a prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, očekuje se da će u 2026. godini iznositi 1,5 milijuna tona, što je znatno manje nego prethodne godine.

U Hrvatskoj će u 2026. godini biti proizvedeno 1,5 milijuna tona kukuruza (merkantilni i sjemenski), što je 8,6 posto manje nego u 2025. godini, pokazuju prve procjene najvažnijih kasnih usjeva sa stanjem od 1. rujna, koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

Prema podacima DZS-a objavljenima ranije ovog tjedna, očekivana prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru iznosi 5,9 tona, što je manji prinos nego u godini ranije kada je iznosio 6,4 tona po hektaru. 

Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe, za 26,1 posto, na 300 tisuća tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 40 tona, dok je u 2025. prinos bio 57 tona po hektaru.

Procjenjuje se i da će proizvodnja soje biti 28,8 posto manja te će iznositi 141 tisuću tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 2,2 tone za razliku od 2025. godine kada je bio 2,3 tone.

Podaci DZS-a pokazuju da će ove godine biti proizvedena 243 tisuće tona suncokreta, što je rast od 20,3 posto u odnosu na godinu prije. Prirod po hektaru će biti 2,9 tona, nešto manji nego godinu prije kada je bio tri tone.

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