Projekt Lily: Žene iz Borova su se ‘muški’ obranile od nasilnika

U dvorištu tvrtke Borovo u Vukovaru organiziran je program kojega je osmislio MUP RH u cilju smanjenja i sprječavanja nasilja nad ženama. Projekt je nazvan 'Lily' po nadimku sutkinje Županijskog suda u Zagrebu koju je, prije dvadeset godina, tijekom brakorazvodne parnice dvaju supružnika koju je vodila kao sudac, ubio razjareni muškarac.

On je u sudnicu ušao sa pištoljem te ubio svoju suprugu, njenu odvjetnicu te sutkinju. Upravo u spomen tog događaja, a kako bi se spriječio svaki oblik nasilja nad ženama, MUP je organizirao program kojime je ujedno i educirao žene kako se obraniti od agresivnih partnera. Tu su edukaciju proveli i nad nekolicinom žena, djelatnicama Borova, koje su sudjelovale u prikazu vježbi samoobrane.

Gost je bio i Marin Ivanović Stoka koji je za tu priliku napisao rap pjesmu nazvanu Lily, a dvije vukovarske kreativke koje rade pod nazivom La Donna oslikale su novi izgled ovoljetnih borovskih Startasica na kojima je, dakako, lik žene. Borovo je odabrano kao lokacija za spomenuti događaj upravo stoga što u njemu radi 75 posto žena, od ukupnog broja od 600 radnika. Osim toga, Borovo ove godine obilježava 88 godina svog rada od osnutka.

- Brojke govore da su prekršaji iz domene obiteljskoj nasilja iz godine u godinu manje. Prošle godine bilo je nešto više od 10.000 evidentiranih prekršaja. Ono što je bitno je da se podiže broj kaznenih prijava. Ove godine je u prva četiri mjeseca podignuto 298 kaznenih prijava, a u istom razdoblju prošle godine 187. Dakle policija ima i dodatne upute da gdje god ima elemenata i prekršajne i kaznene odgovornosti da se tu zapravo ide na kaznenu odgovornost jer se samo pravom sankcijom šalje prava poruka nasilnicima. Nakon toga je sve na institucijama pravosuđa da to po mogućnosti brzo procesuiraju i presude - rekao je tom prilikom Ministar MUP-a Davor Božinović.

- Osnovali smo Fond za hitne slučajeve na koji možete donirati iznose kako bismo interventno pomogli žrtvama rodnog i obiteljskog nasilja. Dobili smo i besplatni broj. Na internet stranici Spasi.me možete pročitati sve o tom Fondu. Imamo vijeće koje će odlučivati kako će se i kome prioritetno pomagati. Hvala MUP-u na suradnji proteklih mjeseci koji je pokazao da želi pomoći, želi sudjelovati. Obiteljsko nasilje nije obiteljska stvar i ono se mora iskorijeniti, ono je državna stvar, od ključne važnosti za zdravlje društva. Zahvalne smo što su nas kao predstavnike Inicijative iz MUP-a pozvali i na ovaj događaj u Borovo - rekla je Jelena Veljača iz Inicijative Spasi.me.

- Lily projekt je značajan posebno zato što je svima jasno da istaknute brojke prijavljenih nasilnika nije realan, da nasilja ima puno više. Sudstvo mora stati iza MUP-a koji odradi svoj posao a onda dođe sudstvo koje obiteljsko, tjelesno i seksualno nasilje u obitelji ponekad tretira kao prekršaj. Ne može čovjek za šamar platiti 500 kuna i to je to jer to je poticanje nasilništva. Nadam se da će i ostale strukture vlasti slijediti sjajni primjer MUP-a i više se pozabaviti sprječavanjem nasilja - dodala je Veljača.

