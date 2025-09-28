Obavijesti

Projekt obnove toplinarstva u Rijeci završava krajem godine

Prema podacima iz riječke gradske tvrtke Energa, od 16 dionica, do sada je posve završeno 7 dionica, na još 7 dionica završeni su svi iskopi i strojarski radovi dok se na dvije dionice polažu cijevi

Projekt „Obnove toplinarstva grada Rijeke,“ koji obuhvaća rekonstrukciju 7,9 km postojećih toplovoda, izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih dionica te modernizaciju i povezivanje toplana u tri samostalna sustava, odvija se stabilnom dinamikom, a  završetak radova očekuje se do kraja godine.

Prema podacima iz riječke gradske tvrtke Energa, od 16 dionica, do sada je posve završeno 7 dionica, na još 7 dionica završeni su svi iskopi i strojarski radovi dok se na dvije dionice polažu cijevi.

Energo taj projekt, vrijedan gotovo 15 milijuna eura, provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom, ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona, ponajprije toplana, i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

Projekt se s više od 11 milijuna eura sufinancira iz europskih fondova, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Obuhvatio je obnovu postojeće distributivne mreže uz izgradnju spojnih toplovoda, spajanje i rekonstrukciju 7 toplinskih sustava, ugradnju kogeneracije i potpuni prelazak s lož ulja na prirodni plin, ugradnju solarnih panela i spremnika, automatizaciju svih sustava te unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije proizvodnje i manjih gubitaka u distribuciji.

Iz Energa navode da su sada, uz zahvate na iskopima i polaganju toplovodnih cijevi u ulicama Sv.Križ i Sv.Ana, u fokusu završni radovi kojima će se sve trase vratiti u prvobitno stanje, što uključuje uređenje prometnica, pločnika, staza i stepenica, prilaze zgradama, unutrašnjost podstanica i zelene zone.

Sada su najaktivnija gradilišta u zapadnim dijelovima naselja Gornja i Donja Vežica. Na trasama na kojima su završili svi strojarski radovi, u ulicama Franje Belulovića, Zdravka Kučića, Braće Stipčić i Tuhobićki uspon završena su sva asfaltiranja te počinju hortikulturni radovi.

Nakon zapadnog dijela Gornje Vežice uslijedit će asfaltiranje na području Zameta i Trsata gdje bi završni radovi trebali biti gotovi do sredine listopada. Na istočnom dijelu Gornje Vežice dovršetak asfaltiranja, uređenje okućnica i javnih površina obavljat će se od sredine listopada do početka studenog, a posljednji će radovi biti na uređenju gornjeg dijela Ulice Ratka Petrovića te u ulicama Sv. Križ i Sv. Ana.

Iz Energa dodaju kako se zamjenom starih toplovoda osigurava kvalitetnija isporuka energije i smanjenje transportnih gubitaka, čime se dugoročno omogućuje stabilnost opskrbe toplinskom energijom, u skladu s ciljem projekta "Obnove toplinarstva grada Rijeke.“

Gradsko vijeće Grada Rijeke je prije nekoliko dana prihvatilo izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Energa za 2024., dok su izvješća svih ostalih gradskih komunalnih i trgovačkih društava odbijena.

