KBC Rijeka dijeli 30 učeničkih i 35 studentskih stipendija

KBC Rijeka će u ovoj obrazovnoj godini dodijeliti 65 stipendija, od kojih 30 učeničkih i 35 studentskih, a prijaviti se mogu učenici četvrtih i petih razreda koji se školuju za medicinsku sestru ili tehničara te redoviti studenti treće godine prijediplomskih stručnih studija sestrinstva i radiološke tehnologije.

Rok za prijavu je 7. listopada 2025., a cjeloviti natječaj objavljen je na mrežnoj stranici Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka.

Iz riječke bolnice ističu da stipendije iznose po 200 eura na mjesec, a isplaćuju se učenicima tijekom 10 mjeseci školske godine, dok studenti dobivaju stipendiju cijele akademske godine, 12 mjeseci.

KBC Rijeka treću godinu zaredom provodi program stipendiranja, a od ove godine godine stipendirat će se i studenti radiološke tehnologije pa je broj stipendija povećan.

Naglašavaju kako programom stipendiranja učenika i studenata deficitarnih zanimanja žele otvoriti vrata mladim zdravstvenim kadrovima i pružiti im priliku da svoje prve profesionalne korake naprave u toj bolnici, priliku za rad u podržavajućem okruženju, kao i mogućnost daljnjeg obrazovanja te dugoročno napredovanje u struci, sigurno radno mjesto i kvalitetne uvjete rada.

KBC Rijeka je tijekom školske i akademske godine 2023./2024. stipendirao 19 učenika i studenata, od kojih je devet počelo raditi, tj. sklopilo ugovore o radu. U školskoj i akademskoj godini 2024./2025. također je stipendirano njih 19, od kojih je jedanaest počelo raditi u toj u bolnici.