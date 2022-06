Projekt od 900 mil. kuna: Stižu domaći protuotrovi za poskoke

Prije godinu i četiri mjeseca 24sata prva su pisala da će Imunološki zavod graditi novu tvornicu i uzdići se iz pepela u kojem je bio gušen posljednjih 25 godina. Ideja je bila da se tvornica podigne u Brezju no imovinsko pravni sporovi oko zemljišta su spriječili tu ideju. No zato će se tvornica graditi u Rugvici. Prvotna ideja s Brezjem trebala je koštati 350 milijuna kuna, no zadnja verzija tvornice u Rugvici stajat će i 900 milijuna kuna, a bude li sve išlo po planu, prvi proizvodi na novoj lokaciji trebali bi biti na tržištu u proljeće 2023. Iza ovog velikog pothvata stoji prvenstveno borba ravnatelja Imunološkog dr.med. Vedrana Čardžića koji je zavod preuzeo 2019. kada više nitko nije vjerovao da se išta može spasiti. Evo kako on doživljava to što je na korak do početka gradnje nove tvornice.