Projekti 24sata 'Poduzetnički atelje' i 'Šeraona': Finalisti natjecanja MIXX Awards Croatia

Na ovogodišnjem izdanju jednog od najvažnijih regionalnih natjecanja u digitalnom marketingu – MIXX Awards Croatia 2025, 24sata se s ponosom istaknuo među najinovativnijim i najkreativnijim izdavačima. U konkurenciji više od 170 prijava – što je čak 35% više nego prethodne godine – stručni žiri je prepoznao vrijednost i kvalitetu naših kampanja, u kojima kombiniramo kreativnost, strateško razmišljanje i mjerljive rezultate.

Finale na MIXX-u za nas je značajan pokazatelj da radimo projekte koji se ističu u digitalnom okruženju – projekte koji donose stvarnu vrijednost čitateljima i klijentima, a istovremeno pomiču granice domaće digitalne produkcije.

Poduzetnički atelje

U suradnji s UMFO-om, kreirali smo kampanju koja je malim poduzetnicima diljem Hrvatske ponudila stvarne savjete o financiranju i razvoju poslovanja. Kroz seriju edukativnih i inspirativnih članaka, video sadržaja i grafika, ispričali smo autentične priče hrvatskih obrtnika i kreativaca. Kampanja je ciljano približila financijske teme širokoj publici, koristeći jednostavan jezik i konkretne primjere. Posebna vrijednost projekta bila je u njegovoj višekanalnoj strategiji i dugotrajnoj upotrebljivosti za sve koji tek započinju poslovni put. "Uspješno poslovanje ponekad je prava umjetnost", poručili smo – i to dokazali sadržajem koji nadilazi oglašavanje.

U moru kampanja za promicanje financijske pismenosti, uspjeli smo se istaknuti zanimljivim i kreativnim pristupom koji je uspješno spojio svježinu komunikacijskog izričaja s vrlo konkretnim i vrijednim informacijama za male poduzetnike i obrtnike. Kampanja je odlično prihvaćena na tržištu gdje je ostvarila sjajne rezultate i ušla u finale MIXX-a, a njena je vrijednost potvrđena i na globalnoj sceni - osvojili smo zlato i broncu na Native Advertising Awards natjecanju u kategorijama Best Financial Services Program i Best B2B Campaign. Lijepo je raditi uz sinergiju kreativnog tima i klijenta koji potiče inovativna rješenja. - izjavila je Mirta Dabić, chief creative content producer 24sata.

Šeraona

Zajedno s A1 Hrvatska i našom platformom JoomBoos, osmislili smo originalni video serijal koji mladima pomaže bolje razumjeti izazove digitalnog svijeta. Šeraona obrađuje teme poput dezinformacija, digitalne privatnosti i govora mržnje, kombinirajući edukativne poruke s viralnim formatom i prepoznatljivim influencerima. Kroz TikTok, Instagram, YouTube i web, uspjeli smo doprijeti do Gen Z publike na njima blizak i relevantan način. Svaka epizoda je spoj humora, prepoznatljivog jezika i snažne poruke, čime projekt postaje pravi primjer odgovorne komunikacije u digitalnom prostoru. Šeraona je prostor u kojem se mladi osjećaju sigurno i gdje uče, a da toga gotovo nisu ni svjesni – i to je njezina snaga.

Video produkcija 24sata i JoomBoosa oduvijek je posebnu pažnju pridavala inovativnim projektima, a kroz projekt serijala "Šeraona", kojeg smo stvarali u suradnji s našim partnerom A1 Hrvatska, u fokus smo stavili digitalno obrazovanje. Stoga smo ponosni što je i žiri prepoznao vrijednost edukacije u internet svijetu. Kroz interaktivne formate, praktične savjete i primjere iz stvarnog života nastojali smo osvijestiti mlade korisnike o važnosti digitalne odgovornosti te ih potaknuti na kritičko razmišljanje u online okruženju. Ovo finale još je jedna potvrda da kreiranje ovakvog sadržaja uz punu podršku klijenta vodi do odličnih rezultata Šeraone, a i podizanju svijesti koliko se trud da budeš i bolji online isplati. - dodaje Ivana Kasum, urednica videa i specijalnih komercijalnih projekata 24sata.

MIXX Awards Croatia je natjecanje u organizaciji IAB Croatia, a licencirano je od strane međunarodne IAB mreže. Ove godine obilježeno je njegovo 15. izdanje, a ulazak u finale, u kategoriji u kojoj se prijavljuju isključivo izdavači, priznanje je kreativnosti, produkcijskoj kvaliteti i strateškom pristupu cijelog tima 24sata. Iako ovog puta nismo odnijeli nagradu, status finalista u ovako snažnoj konkurenciji za nas je već veliko priznanje – i motivacija da nastavimo razvijati projekte koji mijenjaju tržište i društvo na bolje.

Ponosni smo što su dva naša projekta prepoznata među najboljima na ovogodišnjem MIXX-u. To je rezultat sjajne suradnje s našim klijentima i timskog rada koji nas svakodnevno motivira da stvaramo relevantne, kvalitetne i društveno korisne kampanje. Nastavljamo pomicati granice i graditi sadržaj koji donosi vrijednost – kako brendovima, tako i zajednici. – poručuje Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata.

