Obavijesti

News

Komentari 0
TOPLO, TOPLO

Proljeće polako kuca na vrata! Temperature idu i do 18 °C

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Proljeće polako kuca na vrata! Temperature idu i do 18 °C
Zagreb: Sunčano i toplo vrijeme privuklo je mnoge građane na jezero Jarun | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 °C. Slične vremenske prilike očekuju se i u ostatku unutrašnjosti

Admiral

Hrvatsku danas očekuje pravo proljetno vrijeme! Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje obasjat će sunce, a temperature će dosezati ugodnih 14 do 18 °C. Jutro će obilježiti magla, osobito na sjevernom Jadranu, dok će na istoku i krajnjem jugu još u ranim satima biti nešto više oblaka, uz malu mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska.

Vjetar će tijekom dana biti slab, dok će na Jadranu poslijepodne zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, što će dodatno pridonijeti osjećaju proljetnog osvježenja.

U Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 °C. Slične vremenske prilike očekuju se i u ostatku unutrašnjosti, dok će duž Jadrana temperature biti u istom rasponu, uz mogućnost nešto više oblaka u jutarnjim satima.

Foto: DHMZ

- U petak će puhati do umjeren sjeverozapadnjak koji će u noći na subotu i u subotu ujutro okrenuti na buru, podno Velebita i jaku. Bura će već prijepodne oslabjeti. Često će biti vedro, no ujutro može biti magle, uglavnom na sjeveru. U nedjelju na jugu porast naoblake - piše HRT.

Kakav će biti ožujak

Prognoze pokazuju da polarni vrtlog prolazi kroz završnu fazu slabljenja i raspada uslijed snažnog zagrijavanja stratosfere, procesa poznatog kao iznenadno stratosfersko zagrijavanje. Zbog tog poremećaja vrtlog se dijeli na dva odvojena dijela, umjesto da ostane kompaktna i stabilna cirkulacija hladnog zraka iznad Arktika. Takav raspad označava kraj tipične zimske strukture polarnog vrtloga kako ulazimo u ožujak 2026. godine.

Jedan dio oslabljenog vrtloga premješta se prema Sjevernoj Americi, što povećava mogućnost prodora hladnijeg zraka nad Kanadu i sjeverne dijelove Sjedinjenih Država, piše Severe Weather Europe. U prvoj polovici ožujka očekuje se topliji trend, no to se može promijeniti ovisno o končanom položaju polarnog vrtloga iznad Sibira.

Foto: Severe Weather Europe

Drugi dio vrtloga zadržava se u području koje može utjecati na vremenske prilike u Europi, ali njegov točan položaj i snaga još uvijek ovise o daljnjem razvoju atmosferskih uvjeta. Poremećaji u stratosferi često se postupno prenose prema nižim slojevima atmosfere, gdje mogu izmijeniti raspored tlakova zraka i mlazne struje. Zbog toga promjene u polarnom vrtlogu mogu imati dugotrajniji utjecaj na vremenske obrasce na sjevernoj hemisferi. I u sredini ožujka se očekuje toplija zračna masa nad zapadnim, središnjim i sjevernim dijelovima Europe. Ipak, eventualni pomak drugog dijela vrtloga mogao bi kasnije omogućiti prodor hladnijeg zraka i prema europskom kontinentu. Raspad polarnog vrtloga ne znači automatski ekstremnu hladnoću posvuda, nego donosi različite regionalne posljedice ovisno o položaju sustava visokog i niskog tlaka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026