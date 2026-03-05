Proljeće polako kuca na vrata! Temperature idu i do 18 °C

Hrvatsku danas očekuje pravo proljetno vrijeme! Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje obasjat će sunce, a temperature će dosezati ugodnih 14 do 18 °C. Jutro će obilježiti magla, osobito na sjevernom Jadranu, dok će na istoku i krajnjem jugu još u ranim satima biti nešto više oblaka, uz malu mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska.

Vjetar će tijekom dana biti slab, dok će na Jadranu poslijepodne zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, što će dodatno pridonijeti osjećaju proljetnog osvježenja.

U Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 °C. Slične vremenske prilike očekuju se i u ostatku unutrašnjosti, dok će duž Jadrana temperature biti u istom rasponu, uz mogućnost nešto više oblaka u jutarnjim satima.

Foto: DHMZ

- U petak će puhati do umjeren sjeverozapadnjak koji će u noći na subotu i u subotu ujutro okrenuti na buru, podno Velebita i jaku. Bura će već prijepodne oslabjeti. Često će biti vedro, no ujutro može biti magle, uglavnom na sjeveru. U nedjelju na jugu porast naoblake - piše HRT.

Kakav će biti ožujak

Prognoze pokazuju da polarni vrtlog prolazi kroz završnu fazu slabljenja i raspada uslijed snažnog zagrijavanja stratosfere, procesa poznatog kao iznenadno stratosfersko zagrijavanje. Zbog tog poremećaja vrtlog se dijeli na dva odvojena dijela, umjesto da ostane kompaktna i stabilna cirkulacija hladnog zraka iznad Arktika. Takav raspad označava kraj tipične zimske strukture polarnog vrtloga kako ulazimo u ožujak 2026. godine.

Jedan dio oslabljenog vrtloga premješta se prema Sjevernoj Americi, što povećava mogućnost prodora hladnijeg zraka nad Kanadu i sjeverne dijelove Sjedinjenih Država, piše Severe Weather Europe. U prvoj polovici ožujka očekuje se topliji trend, no to se može promijeniti ovisno o končanom položaju polarnog vrtloga iznad Sibira.

Foto: Severe Weather Europe

Drugi dio vrtloga zadržava se u području koje može utjecati na vremenske prilike u Europi, ali njegov točan položaj i snaga još uvijek ovise o daljnjem razvoju atmosferskih uvjeta. Poremećaji u stratosferi često se postupno prenose prema nižim slojevima atmosfere, gdje mogu izmijeniti raspored tlakova zraka i mlazne struje. Zbog toga promjene u polarnom vrtlogu mogu imati dugotrajniji utjecaj na vremenske obrasce na sjevernoj hemisferi. I u sredini ožujka se očekuje toplija zračna masa nad zapadnim, središnjim i sjevernim dijelovima Europe. Ipak, eventualni pomak drugog dijela vrtloga mogao bi kasnije omogućiti prodor hladnijeg zraka i prema europskom kontinentu. Raspad polarnog vrtloga ne znači automatski ekstremnu hladnoću posvuda, nego donosi različite regionalne posljedice ovisno o položaju sustava visokog i niskog tlaka.