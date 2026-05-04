VREMENSKA PROGNOZA

Temperature će ići i do 28 °C, a već navečer stiže novi preokret

Piše HINA,
Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo

Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje će biti umjerena naoblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast naoblake sa zapada.

Vrijeme sutra 

Prema prognozi DHMZ-a, na Jadranu i predjelima uz njega će biti promjenljivo, a na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, dok su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima bit će djelomice sunčano i uglavnom suho.

Vjetar umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadni. Na Jadranu umjereno, u drugom dijelu dana i jako jugo i južni vjetar.

Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15 °C. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku do 27 °C.

Stiže novo pogoršanje vremena

U narednim danima, prognoziraju meteorolozi, bit će promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja, osobito u središnjim i istočnim predjelima, te nestabilno.

Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, u utorak uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, a zatim i drugdje.

Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na udare ponegdje i jak, osobito u gorju. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, a u četvrtak će na sjevernom dijelu prolazno okrenuti na jugozapadni i malo slabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

