Petak donosi oblake i mjestimičnu kišu, no vikend će biti topliji i sunčaniji. Meteorolozi ipak upozoravaju da nas od novog tjedna ponovno čekaju nestabilno vrijeme, pljuskovi i pad temperature
Evo kakav nas vikend čeka!
Pred nama je pravi proljetni vikend s više sunca, ugodnijim temperaturama i vrijednostima koje će lokalno dosezati i 26 stupnjeva. Ipak, prije toga petak će u dijelovima zemlje donijeti više oblaka, povremenu kišu i pljuskove, osobito u Dalmaciji, Posavini i gorskim krajevima. Jutro je danas bilo svježije nego prethodnih dana, a u unutrašnjosti se mjestimice stvarala i magla, posebno uz rijeke i po kotlinama. Na kopnu su temperature bile oko 10 stupnjeva, dok je u gorju ponegdje bilo tek šest do osam stupnjeva. Na Jadranu je bilo oblačnije, posebno na krajnjem jugu, uz slabu buru i istočni vjetar.
Tijekom dana oblaci će se postupno širiti i prema unutrašnjosti, no veći dio središnje Hrvatske ostat će suh. U istočnim krajevima, posebice uz Posavinu i u gorju zapadne Slavonije, mogući su kratkotrajni pljuskovi i kiša. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivije, a prema večeri su mogući kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Temperature će danas uglavnom biti između 19 i 24 stupnja.
Subota donosi znatno više sunca i još toplije vrijeme. Ujutro na istoku i jugu može biti nešto više oblaka i ponegdje malo kiše, no veći dio dana bit će pretežno sunčan. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, dok je na krajnjem jugu moguć poneki kratkotrajni pljusak.
Na kopnu će jutarnje temperature biti između 7 i 12 stupnjeva, a na moru od 11 do 16. Dnevne vrijednosti penjat će se od 22 do čak 26 stupnjeva, pa će mnogi vikend iskoristiti za boravak na otvorenom.
Meteorolozi upozoravaju da stabilnije vrijeme neće dugo trajati. Već od nedjelje navečer na sjevernom Jadranu očekuje se novo naoblačenje i kiša, a idući tjedan donosi promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme uz česte pljuskove duž obale i u unutrašnjosti. Iako će biti sunčanih razdoblja, temperature će ponovno malo pasti.
