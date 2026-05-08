Evo kakav nas vikend čeka!

Pred nama je pravi proljetni vikend s više sunca, ugodnijim temperaturama i vrijednostima koje će lokalno dosezati i 26 stupnjeva. Ipak, prije toga petak će u dijelovima zemlje donijeti više oblaka, povremenu kišu i pljuskove, osobito u Dalmaciji, Posavini i gorskim krajevima. Jutro je danas bilo svježije nego prethodnih dana, a u unutrašnjosti se mjestimice stvarala i magla, posebno uz rijeke i po kotlinama. Na kopnu su temperature bile oko 10 stupnjeva, dok je u gorju ponegdje bilo tek šest do osam stupnjeva. Na Jadranu je bilo oblačnije, posebno na krajnjem jugu, uz slabu buru i istočni vjetar.

Foto: DHMZ

Tijekom dana oblaci će se postupno širiti i prema unutrašnjosti, no veći dio središnje Hrvatske ostat će suh. U istočnim krajevima, posebice uz Posavinu i u gorju zapadne Slavonije, mogući su kratkotrajni pljuskovi i kiša. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivije, a prema večeri su mogući kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Temperature će danas uglavnom biti između 19 i 24 stupnja.

Subota donosi znatno više sunca i još toplije vrijeme. Ujutro na istoku i jugu može biti nešto više oblaka i ponegdje malo kiše, no veći dio dana bit će pretežno sunčan. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, dok je na krajnjem jugu moguć poneki kratkotrajni pljusak.

Foto: DHMZ

Na kopnu će jutarnje temperature biti između 7 i 12 stupnjeva, a na moru od 11 do 16. Dnevne vrijednosti penjat će se od 22 do čak 26 stupnjeva, pa će mnogi vikend iskoristiti za boravak na otvorenom.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju da stabilnije vrijeme neće dugo trajati. Već od nedjelje navečer na sjevernom Jadranu očekuje se novo naoblačenje i kiša, a idući tjedan donosi promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme uz česte pljuskove duž obale i u unutrašnjosti. Iako će biti sunčanih razdoblja, temperature će ponovno malo pasti.