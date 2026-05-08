Obavijesti

News

Komentari 2
STIŽE PROMJENA VREMENA

Evo kakav nas vikend čeka!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo kakav nas vikend čeka!
3
Foto: PIXSELL/

Petak donosi oblake i mjestimičnu kišu, no vikend će biti topliji i sunčaniji. Meteorolozi ipak upozoravaju da nas od novog tjedna ponovno čekaju nestabilno vrijeme, pljuskovi i pad temperature

Pred nama je pravi proljetni vikend s više sunca, ugodnijim temperaturama i vrijednostima koje će lokalno dosezati i 26 stupnjeva. Ipak, prije toga petak će u dijelovima zemlje donijeti više oblaka, povremenu kišu i pljuskove, osobito u Dalmaciji, Posavini i gorskim krajevima. Jutro je danas bilo svježije nego prethodnih dana, a u unutrašnjosti se mjestimice stvarala i magla, posebno uz rijeke i po kotlinama. Na kopnu su temperature bile oko 10 stupnjeva, dok je u gorju ponegdje bilo tek šest do osam stupnjeva. Na Jadranu je bilo oblačnije, posebno na krajnjem jugu, uz slabu buru i istočni vjetar.

Foto: DHMZ

Tijekom dana oblaci će se postupno širiti i prema unutrašnjosti, no veći dio središnje Hrvatske ostat će suh. U istočnim krajevima, posebice uz Posavinu i u gorju zapadne Slavonije, mogući su kratkotrajni pljuskovi i kiša. Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivije, a prema večeri su mogući kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Temperature će danas uglavnom biti između 19 i 24 stupnja.

UPALJEN METEOALARM STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Subota donosi znatno više sunca i još toplije vrijeme. Ujutro na istoku i jugu može biti nešto više oblaka i ponegdje malo kiše, no veći dio dana bit će pretežno sunčan. Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, dok je na krajnjem jugu moguć poneki kratkotrajni pljusak.

Foto: DHMZ

Na kopnu će jutarnje temperature biti između 7 i 12 stupnjeva, a na moru od 11 do 16. Dnevne vrijednosti penjat će se od 22 do čak 26 stupnjeva, pa će mnogi vikend iskoristiti za boravak na otvorenom.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju da stabilnije vrijeme neće dugo trajati. Već od nedjelje navečer na sjevernom Jadranu očekuje se novo naoblačenje i kiša, a idući tjedan donosi promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme uz česte pljuskove duž obale i u unutrašnjosti. Iako će biti sunčanih razdoblja, temperature će ponovno malo pasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'
POGLEDAJTE SNIMKU

NEVRIJEME U RIJECI 'Tako jako pada da i šahtovi lebde u zraku'

Već od sredine dana očekuju se sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu zemlje, pa će dio građana ipak uspjeti uhvatiti predah od kiše
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
VIDEO Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona
EKSPLOZIJE U IRANU

VIDEO Napadnut kineski tanker s naftom. Izrael naredio evakuaciju na jugu Libanona

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026