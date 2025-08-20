Prometna na Pelješcu: Troje teško ozlijeđenih u sudaru

Do nesreće je došlo kada je 43-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Janjine prema Stonu, u desnom oštrom i nepreglednom zavoju djelomično prešao na suprotnu kolničku traku. U tom trenutku došlo je do izravnog sudara s drugim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 39-godišnji vozač.

Od siline sudara teško su ozlijeđeni 43-godišnjak, 39-godišnji vozač drugog vozila te njegova 10-godišnja kći, svi državljani Republike Hrvatske. Nakon ukazane prve pomoći, hitnom helikopterskom službom prevezeni su u KBC Split, gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

Na mjestu nesreće intervenirali su i pripadnici DVD-a Janjina i DVD-a Putnikovići, koji su pomogli u izvlačenju ozlijeđenih iz vozila.

Promet državnom cestom D-414 bio je potpuno obustavljen od 17 do 21:20 sati, a za to vrijeme vozači su koristili alternativne pravce.