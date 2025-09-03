Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom

Ceste su jutros diljem zemlje mjestimice mokre i skliske, a ponegdje ima i magle što dodatno otežava vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a mogući su i odroni, posebice na dionicama gdje traju radovi. Vozačima se savjetuje povećan oprez, prilagodba brzine i poštivanje prometnih znakova.

Izvanredne situacije na cestama:

zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane;

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu u smjeru Splita te između Stobreča i Podstrane.

Na autocestama A1, A2, A3, A6 i na Istarskom ipsilonu promet se povremeno zaustavlja zbog izvanrednih prijevoza i radova, a moguće su i kraće obustave prometa, osobito noću. Na A2 Zagreb-Macelj zbog sanacije pokosa zatvorena je vozna traka u smjeru Zagreba, a na A3 Bregana-Lipovac zatvoreno je odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb).

Pojačan promet putničkih vozila bilježi se na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, gdje su moguća dulja čekanja. Za teretna vozila i autobuse na nekim prijelazima vrijede zabrane i preusmjeravanja, primjerice na GP Gunja-Brčko i GP Erdut-Bogojevo.