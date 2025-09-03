Obavijesti

News

Komentari 0
VOZAČI, OPREZ!

Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom
Foto: HAK

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici (A3) te na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu

Ceste su jutros diljem zemlje mjestimice mokre i skliske, a ponegdje ima i magle što dodatno otežava vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a mogući su i odroni, posebice na dionicama gdje traju radovi. Vozačima se savjetuje povećan oprez, prilagodba brzine i poštivanje prometnih znakova.

Izvanredne situacije na cestama:

zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane;

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu u smjeru Splita te između Stobreča i Podstrane.

Na autocestama A1, A2, A3, A6 i na Istarskom ipsilonu promet se povremeno zaustavlja zbog izvanrednih prijevoza i radova, a moguće su i kraće obustave prometa, osobito noću. Na A2 Zagreb-Macelj zbog sanacije pokosa zatvorena je vozna traka u smjeru Zagreba, a na A3 Bregana-Lipovac zatvoreno je odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb).

Pojačan promet putničkih vozila bilježi se na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, gdje su moguća dulja čekanja. Za teretna vozila i autobuse na nekim prijelazima vrijede zabrane i preusmjeravanja, primjerice na GP Gunja-Brčko i GP Erdut-Bogojevo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja
Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'
ČUVAJTE SE PREVARANATA

Vrebaju mlade mame: 'Ova mi je poruka stigla u 6. Da imam dijete, jako bih se uplašila!'

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025