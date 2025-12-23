Prometna nesreća na A3: Vozač sletio s ceste i udario u stablo

Danas u 09:22 sati policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3, na 180. kilometru sjeverne kolničke trake, u blizini Nove Gradiške.

Naime, auto je sletio s kolnika te udario u stablo. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena.

Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći iz Nove Gradiške, kao i policijska ophodnja i ekipa za očevid iz Policijske postaje prometne policije Slavonski Brod.

Očevid je u tijeku, a detaljnije informacije bit će poznate nakon završetka.