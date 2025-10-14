Prometna nesreća na A7, vozi se jednom trakom 60 km/h

Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javlja u utorak ujutro HAK.

Izvanredne situacije na cestama:

prometna nesreća na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka zapad na 16.+800 km kolniku u smjeru Križišća (zona radova). Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Najava radova:

zbog radova danas od 9:00 sati do 20.6.2026. god. zatvara se dionica državne ceste DC44 Livade-Istarske toplice Određuje se obilazni pravac lokalnom cestom 50051 od Livada do Istarskih toplica za vozila do 3,5 t, a za vozila preko 3,5 t sljedećom trasom: Buzet - Cerovlje - A8 (Cerovlje-Rogovići) - DC48 - ŽC5007-Livade, sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji;

večeras od 22:00 do 06:00 ujutro bit će prekinut promet na Jadranskoj magistrali (DC8) između čvorova Brijesta i Zaradeže, zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg (obilazak preko mjesta Dančanje);

večeras od 22:30 sati do 5:00 sati zbog radova bit će zatvorena državna cesta DC403 u Rijeci od čvora Škurinje do kružnog raskrižja DC403 (vijadukt Piopi/ul. Milutina Barača) u oba smjera.

Zbog radova na autocestama zatvoreni su:

na autocesti A2 Zagreb-Macelj ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba;

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;

na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno);

autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);

autocesti A6 Rijeka-Zagreb, u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Orehovica (na nekoliko dionica vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);

autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h);

Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera;

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata;

državnoj cesti DC1 kod Tušilovića, Rastoka i Udbine;

državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.