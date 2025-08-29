Nisam mogao puno vidjeti, bila je velika gužva i policija je regulirala promet, javlja nam naš čitatelj koji je snimio nezgodu u okolici Zagreba
OČEVID U TIJEKU
Prometna nesreća u Pisarovini: 'Došla je hitna, velika je kolona'
Dva su se automobila sudarila u Velikoj Jamničkoj u općini Pisarovina u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Kako nam javlja naš čitatelj, intervenirale su nadležne službe i policija je regulirala promet.
- Nisam puno toga mogao vidjeti, bili smo u autu i u prolazu. Dogodio se sudar, vidio sam da je došla i hitna, ali nastala je velika kolona i policija je regulirala promet i rekli su nam da samo prođemo - govori nam čitatelj.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke te nam javili kako su u sudaru sudjelovala dva automobila, a dojavu su zaprimili u 17:45 sati. Još uvijek nije poznato ima li ozlijeđenih, a očevid je u tijeku.
