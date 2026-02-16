Na mjesto događaja odmah je upućena ekipa hitne medicinske pomoć i očevidna ekipa, rekli su iz policije.
DETALJI NEPOZNATI
Prometna nesreća u Slavonskom Brodu: Sudarili se biciklist i automobil
Čitanje članka: < 1 min
Biciklist i osobni automobil sudarili su se u Slavonskom Brodu, no informacije o ozlijeđenima za sad nisu poznate. Brodsko-posavska policija dojavu o prometnoj nesreći u ulici Josipa Jurja Strossmayera zaprimila je ponedjeljak oko 17:48 sati.
- Na mjesto događaja odmah je upućena ekipa hitne medicinske pomoć i očevidna ekipa - rekli su iz policije.
