DETALJI NEPOZNATI

Prometna nesreća u Slavonskom Brodu: Sudarili se biciklist i automobil

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Na mjesto događaja odmah je upućena ekipa hitne medicinske pomoć i očevidna ekipa, rekli su iz policije.

Biciklist i osobni automobil sudarili su se u Slavonskom Brodu, no informacije o ozlijeđenima za sad nisu poznate. Brodsko-posavska policija dojavu o prometnoj nesreći u ulici Josipa Jurja Strossmayera zaprimila je ponedjeljak oko 17:48 sati.

TEŽINA OZLJEDA NEPOZNATA U prometnoj nesreći u Slavonskom Brodu ozlijeđen muškarac
U prometnoj nesreći u Slavonskom Brodu ozlijeđen muškarac

- Na mjesto događaja odmah je upućena ekipa hitne medicinske pomoć i očevidna ekipa - rekli su iz policije. 

