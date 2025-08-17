Obavijesti

OPREZ VOZAČIMA

Piše Veronika Miloševski,
FOTO Gužve na autcestama: Kod Bosiljeva kolona od pet km..
Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj prometna nesreća izmeđi čvorova Zaboki i Zaprešić u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni

Pojačan je promet na hrvatskim autocestama, javlja HAK. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle..

Foto: čitatelj/24sata

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatić zastoji su i kolone na dionicama čvor Benkovac-čvor Rovanjska i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba. Pred čvorom Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj prometna nesreća izmeđi čvorova Zaboki i Zaprešić u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni. Zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Foto: HAK

Na A3 Bregana-Lipovac prema naplatama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 2 km. Na A7 Rupa-Rijeka pojačan promet između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka, a preporuka je izlaz na čvoru Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu/Novi Vinodolski.

Foto: HAK

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 2 km. Zastoji su između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke. Pojačan je promet u smjeru kopna na Krčkom mostu, a kolona je od Malinske.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas, 17. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.

