Prometni policajci imali su pune ruke posla: Više od tri tisuće prekršaja, vozač sa 3,2 promila

Prometni policajci su proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama utvrdili više od tri tisuće prometnih prekršaja, uključujući i 137 slučajeva pijane vožnje pri čemu je rekorderu na zagrebačkom području u krvi izmjereno više od 3,2 promila alkohola.

<p>Policijske aktivnosti koje su od 4. do 6. prosinca posebice bile usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja rezultirale su s 3168 zabilježenih prekršaja.</p><p>Uz 137 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, policija je utvrdila i 1198 prekršaja prekoračenja brzine pri čemu je najveća brzina od 179 kilometara na sat izmjerena na ličko-senjskom području.</p><p>Također je utvrđen 331 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa i 230 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.</p><p>Najviše pijanih vozača zatečeno je na području zagrebačke policije, njih 27. Ta policijska uprava utvrdila je i najviše prekršaja prekomjerne brzine, njih 269 kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 60. Mobitele su najviše koristili zagrebački i karlovački vozači, ukupno njih 40.</p><p>Među pijanim vozačima najzastupljeniji su bili vozači u dobi od 25 do 40 godina te su oni počinili 60 prekršaja, a najčešće im je izmjerena koncentracija alkohola od pola do jednog promila, što je ujedno bila najčešće izmjerena koncentracija alkohola tijekom akcije.</p><p>U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja u kojima je zatečeno devet recidivista u prekršajima.</p><p>Šestoro ih je uhvaćeno za volanom prije stjecanja prava, a u preostala tri slučaja na meti policije našli su se ponovo pijani vozač, vozač pod mjerom zabrane upravljanja i vozač koji je odbio testiranje prisutnosti droga.</p><p>Tri vozača su zadržana u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 6 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.</p><p>Od 4. do 6. prosinca na hrvatskim prometnicama dogodilo se 25 prometnih nesreća sa nastradalim osobama. Nije bilo nesreća s poginulim osobama, a u ostalim nesrećama ozlijeđena su 42 sudionika.</p><p>Prema statističkim pokazateljima, u jedanaest mjeseci 2020. u prometnim nesrećama poginule su 223 osobe, što je 37 osoba ili 14 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2019.</p><p>U policiji napominju da je evidentirano i smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 16,5 posto, teško tjelesno ozlijeđenih za 11,8 posto i lakše ozlijeđenih za 25 posto.</p>