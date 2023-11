Prometni stručnjak: Čini se da je ministar pretjecao i nije stigao u svoju traku. To je najopasnije...

Prometni stručnjak i sudski vještak, Goran Husinec, za 24sata je prokomentirao situaciju tragičnog sudara u kojem je sudjelovao Mario Banožić, koji je teško ozlijeđen, a drugi je vozač poginuo.

- To su područja gdje je ujutro velika magla i u ovim godišnjim dobima nije konstantna već je u segmentima. Vozači ulijeću u maglu i zbog tog je izuzetno opasna. Ovdje vidimo da su se oba vozila kretala velikim brzinama i da se dogodio klasičan sudar gdje je jedno vozilo djelomično prešlo u suprotni trak, a koje vozilo je prešlo to nam do sada nije poznato, ali su to izuzetno opasni sudari jer u takvima vrlo često pogibaju upravo vozači jer se sudaraju s dvije lijeve strane, vozačeve strane automobila - kaže Husinec.

Poginuo otac dvoje djece

Podsjetimo, u subotu ujutro ministar Banožić nedaleko od Vinkovaca, imao je tešku prometnu nesreću s osobnim vozilom kada je išao u lov. U sudaru je nažalost život izgubio otac dvoje djece koji se nalazio u drugom vozilu.

- Navodno, prema prvim saznanjima, ministar je preticao kamion te se nije uspio vratiti na svoju voznu traku na vrijeme, ali to su još samo preliminarna nagađanja jer prometno vještačenje još nije gotovo - rekao je Husinec i dodao kako je ministra od sigurne smrti spasilo vozilo, odnosno čvrsti i teški terenac.

Bi li drugačiji ishod bio da je samo padala kiša i da nije bilo magle?

- Da je umjesto magle bila kiša bilo bi bolje jer ovdje jedan od vozača definitivno nije vidio drugo vozilo i pogrešno procijenio njegovu udaljenost - zaključio je.