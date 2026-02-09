Prometni vještak na suđenju bivšem županu Dekaniću: 'Ne znam koliko je ljudi bilo u autu'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem županu Vukovarsko-srijemskom Damiru Dekaniću za pokušaj zataškavanja prometne nesreće od 17. travnja 2022. godine u Cerni koju je izazvao pod utjecajem alkohola. Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. obuhvaćeni su i Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Suđenje je nastavljeno saslušanjem prometnog vještaka koji je već treći puta pozvan na sud kako bi pojasnio okolnosti nastanka prometne nesreće, ali i pokušao razjasniti koliko je osoba bilo u Dekanićevom službenom automobilu, obzirom da njegova obrana tvrdi da je on bio suvozač.

Prometni vještak trebao je iznijeti podatke o točnoj težini na sjedalima vozila potrebnoj da bi se aktivirali senzori zatezača sigurnosnih pojaseva i zračni jastuci automobila. No informacije važne za utvrđivanje broja osoba koje su se nalazile u automobilu na protekloj raspravi nije mogao dati jer je proizvođaču poslan pogrešan broj šasije.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Robert Spudić stoga je ponovo saslušan danas jer je obrana inzistirala na točnom podatku koja je težina potrebna da bi se aktivirali senzori zračnih jastuka i opterećenosti sjedala, a samim time i aktivacija sigurnosnih pojaseva u vozilu, obzirom da je sama optužnica koncipirana tako da je u trenutku prometne nesreće vozilom upravljala jedna osoba, odnosno da se u trenutku prometne nesreće u vozilu nalazila samo jedna osoba.

"Dopuna prometno-tehničkog vještačenja da se od Škode zatraži podatak uslijed čeka dolazi do aktivacije zračnih jastuka i zaštitnih pojaseva, odnosno da li je za aktivaciju zračnih jastuka potrebna prisutnost osoba koje sjede na sjedalu ili od kakve veličine i težine predmeta. Tvrtka Škoda je navela da je potrebne informacije potrebno zatražiti od proizvođača. Proizvođač je naveo da se zračni jastuci aktiviraju uzrokuju prekoračenjem vrijednosti vezanih za udar i težinu, usporenja vozila, prikupljenim podacima od različitih senzora. Na pitanje da li je kod aktivacije zračnog jastuka potrebno opterećenje na sjedištu, naveli su da sjedalo ne mora biti opterećeno da bi se aktivirali sigurnosni sustavi, oni će se aktivirati i na sjedalima koja su prazna. U mnogome su te informacije individualne za svako vozilo i okolnosti sudara" rekao je vještak Robert Spudić kojega je obrana potom upitala zašto je u ranijem izlaganju rekao da je u automobilu moglo biti tri osobe.

"To sam izjavio na temelju broja aktiviranih zračnih jastuka i sigurnosnih pojaseva, ali proizvođač kaže da su se oni mogli aktivirati i bez prisutnosti osoba na tim sjedalima. Tako da sada ne mogu eksplicitno reći koliko je osoba bilo u automobilu" rekao je vještak.

"Ali vi ste u ranijem vještačenju utvrdili da su u automobilu bila aktivirana i zategnuta tri pojasa, dva prednja i jedan zadnji, te da četvrti nije aktiviran, a to je sve u suprotnosti s navodima proizvođača. Što je sada točno? Zašto se nije aktivirao četvrti sigurnosni pojas" upitala je obrana vještaka.

"Po mom iskustvu kao sudskog vještaka, navedeno znači da sam pregledom vozila utvrdio da su se u vozilu aktivirala tri sigurnosna pojasa. Kako je proizvođač naveo, vidljivo je da za svako pojedinačno vozilo postoji algoritam za aktivaciju sigurnosnih sustava. Nakon ove tvrdnje proizvođača izradio sam dopunu vještačenja i prihvatio njihovo obrazloženje. Odnosno, podatke koje je tvornica dostavila i za mene predstavlja novost. To su podaci koji su dobiveni na temelju testova sudara. Algoritam koji aktivira sigurnosne sustave meni kao vještaku nisu poznati jer su oni potpuno individualni u odnosu na svaku prometnu situaciju" rekao je vještak koji zapravo nema odgovor na to zašto se četvrti pojas nije aktivirao.

Obrana je uložila prigovor na nadopunjeno vještačenje jer je ono u suprotnosti s onim koje je vještak prvo iskazao.

Kao svjedok je saslušana i Vlatka Šokec, predstavnica Croatia osiguranja, u čijoj je tvrtki postavljen odštetni zahtjev za uništeno službeno vozilo županije. Naime, Uskok Dekanića tereti i da je temeljem potvrde o prometnoj nesreći, u kojoj je stajalo da je vozilom upravljao Bičanić, a županija osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za naknadu štete na službenom automobilu, koja je isplaćena.

"Nismo postavili imovinsko-pravni zahtjev jer je optuženi Damir Dekanić dobrovoljno i u potpunosti isplatio, 15. prosinca 2025. godine, po tri štete koje smo mi isplatili u vezi prometne nesreće. Dekanić je odjednom uplatio iznose od 11.197, 1.486 te 1.200 eura" rekla je predstavnica Croatia osiguranja.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sutkinja je pozvala odvjetnike da iznesu obranu, no oni su zatražili određeni rok za pripremu obrane obzirom na opsežan dokazni materijal pa je suđenje odgođeno.

Optužnica Dekanića tereti da je vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana.