Obavijesti

News

Komentari 0
PROMJENJIVI PONEDJELJAK

Promjena vremena za start jeseni: Sunčano, ali navečer mogući pljuskovi i grmljavina!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Promjena vremena za start jeseni: Sunčano, ali navečer mogući pljuskovi i grmljavina!
Foto: PIXSELL/

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali navečer stiže naoblačenje i mogućnost kiše s pljuskovima i grmljavinom, posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Veći dio Hrvatske u ponedjeljak očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 22 °C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti uglavnom od 26 do čak 31 °C, što je iznadprosječno toplo za kraj rujna.

Tijekom dana prevladavat će sunce, no od sredine dana na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se postupni porast naoblake. Kako se večer bude približavala, sve je veća vjerojatnost za kišu, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Ovakva promjena vremena može uzrokovati nagle i kratkotrajne oluje, stoga se preporučuje oprez, osobito vozačima i onima koji planiraju aktivnosti na otvorenom.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Ove vremenske prilike dodatno će pojačati osjećaj topline, ali i donijeti mogućnost nestabilnosti kasnije tijekom dana.

U Zagrebu i okolici također će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 28 i 30 °C. Navečer se očekuje porast naoblake, što može najaviti promjenu vremena i u kontinentalnom dijelu zemlje.

Ukratko, uživajte u sunčanom i toplom danu, ali ne zaboravite na mogućnost kiše i pljuskova prema večernjim satima, osobito u zapadnim i sjevernim krajevima. Pripremite kišobrane i pratite daljnje vremenske prognoze!

Jer sutra će biti promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu. U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 26 do 30 °C.
       

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025