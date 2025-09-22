Promjena vremena za start jeseni: Sunčano, ali navečer mogući pljuskovi i grmljavina!

Veći dio Hrvatske u ponedjeljak očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 11 i 22 °C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti uglavnom od 26 do čak 31 °C, što je iznadprosječno toplo za kraj rujna.

Tijekom dana prevladavat će sunce, no od sredine dana na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se postupni porast naoblake. Kako se večer bude približavala, sve je veća vjerojatnost za kišu, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Ovakva promjena vremena može uzrokovati nagle i kratkotrajne oluje, stoga se preporučuje oprez, osobito vozačima i onima koji planiraju aktivnosti na otvorenom.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Ove vremenske prilike dodatno će pojačati osjećaj topline, ali i donijeti mogućnost nestabilnosti kasnije tijekom dana.

U Zagrebu i okolici također će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 28 i 30 °C. Navečer se očekuje porast naoblake, što može najaviti promjenu vremena i u kontinentalnom dijelu zemlje.

Ukratko, uživajte u sunčanom i toplom danu, ali ne zaboravite na mogućnost kiše i pljuskova prema večernjim satima, osobito u zapadnim i sjevernim krajevima. Pripremite kišobrane i pratite daljnje vremenske prognoze!

Jer sutra će biti promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu. U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 26 do 30 °C.

