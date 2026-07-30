Obavijesti

News

VODEĆA MEDIJSKA KUĆA

Promjene u Upravi 24sata: Odlazi Zoran Turković, vođenje preuzima Klaus Schweighofer

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Promjene u Upravi 24sata: Odlazi Zoran Turković, vođenje preuzima Klaus Schweighofer
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

S vodećeg mjesta najveće medijske kuće u Hrvatskoj odlazi dosadašnji direktor Zoran Turković, a vođenje preuzima jedan od utemeljitelja 24sata Klaus Schweighofer, koji će istovremeno biti CEO-a Styria Media Internationala

Sa vodećeg mjesta 24sata, najveće medijske kuće u Hrvatskoj, odlazi dosadašnji direktor Zoran Turković, a vođenje 24sata preuzima jedan od utemeljitelja 24sata Klaus Schweighofer, koji će istvoremeno biti CEO-a Styria Media Internationala, kao i do sada. Uz njega, najuže vodstvo 24sata činit će CFO Gordan Miler, Izdavački direktor Goran Gavranović i organizacijska menadžerica Jelena Poljičanin, uz punu podršku direktorice digitalne strategije Anamarije Todorić, Glavnog i odgovornog urednika Ivana Buče i direktorice prodaje Marcele Rukavine.

Klaus Schweighofer, Gordan Miler, Jelena Poljičanin, Marcela Rukavina, Anamaria Todorić, Ivan Buča i Goran Gavranović |

Gordan Miler ujedno je i financijski direktor (CFO) Večernjeg lista, Styria Medijskih servisa te Tiskare Zagreb. Prije dolaska u Styriu obnašao je funkciju grupnog CFO-a i člana Uprave Školske knjige d.d., a tijekom karijere radio je na vodećim financijskim i upravljačkim pozicijama te vodio brojne projekte financijske transformacije i unaprjeđenje poslovne učinkovitosti i održivog rasta.

Zoran Turković je u dugoj karijeri u 24sata pridonio rastu i uspjehu naše medijske kuće. Njegova uloga bila je jedna od ključnih u transformaciji 24sata u vodeću digitalnu medijsku organizaciju i jednu od najinovativnijih medijskih kuća u Hrvatskoj i Europi. Paralelno sa procesima transformacije, u kojima je imao jednu od vodećih uloga, Zoran Turković uvelike je pridonio očuvanju tradicionalnih medijskih vrijednosti bez kojih je demokratsko društvo nezamislivo.

Zoran Turković |

Veseleći se novim izazovima, 24sata i dalje će biti vodeća medijska kuća u inovacijama te očuvanju novinarskih vrijednosti i etike te uloge medija kao korektivnog faktor društva. Na to nas obvezuje, dragi čitatelji, vaša nesebična podrška svih ovih godina, koju nikada nismo i nećemo iznevjeriti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'
ANALIZA SINIŠE JEMBRIHA

Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'

Zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih : U šumi Landes je 100 kilometara gotovo neprekinutih nizova primorskog bora. Takvu površinu je teško gasiti
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Keruma doveli na pretres kuće
PONOR SPLITSKOG 'VLADARA'

'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Keruma doveli na pretres kuće

Uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026