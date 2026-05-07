PROMOCIJA BESTBOOKA U HNK Miljenko Jergović: Materinji je uvijek jezik književnosti

U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je svečana promocija petog po redu godišnjeg izdanja magazina BestBook, jedinog hrvatskog magazina za knjige koji je ove godine dostupan i u internacionalnom izdanju. Ovo posebno izdanje, čiji je glavni urednik Miljenko Jergović, a izvršni urednik Igor Vikić, na čak 250 stranica donosi različite književne kritike, intervjue i eseje iz područja književnosti i kulture. Sve to dodatno je ukrašeno naslovnicom koju je izradio slikar i ilustrator Tomislav Torjanac, a prijevod tekstova na engleski potpisuje Josip Ivanović, prevoditelj i glavni urednik u nakladničkoj kući Edicije Božičević.

U jednom od najreprezentativnijih kulturnih prostora, zagrebačkom HNK, magazin su predstavili književnik i urednik Miljenko Jergović, kazališna redateljica, teatrologinja i sveučilišna profesorica Snježana Banović, književnica i arhitektica Ena Katarina Haler te direktor 24sata Goran Gavranović, a razgovor je moderirao Seid Serdarević, glavni urednik u nakladničkoj kući Fraktura. Ulomke iz uvodnika "Dobrodošli u vaš/naš svijet" Gorana Gavranovića te eseja "Spašavanje stvarnosti" Miljenka Jergovića čitao je glumac Marin Klišmanić.

24sata Zagreb: Promocija Best booka | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Kao glavni urednik bih se htio zahvaliti Igoru Vikiću koji je idealan izvršitelj uredničkih poslova ili ono što se naziva izvršnim urednikom. Bez obzira na svoju tvrdoglavost, on to radi savršeno. Drugo, htio bih se zahvaliti Goranu Gavranoviću koji je pokrenuo BestBook i koji je na poseban način producent BestBooka. On se svake godine pobrine da ovo godišnje izdanje izađe - istaknuo je Miljenko Jergović na početku promocije.

U svojem se govoru osvrnuo i na važnost književnosti te na važnost poticanja čitanja, osobito onog na materinjem jeziku:

- Materinji jezik je uvijek jezik književnosti. Ta priča da netko čita na engleskom, a zapravo mu je materinji hrvatski je šuplja priča. Tako možete čitati telefonske imenike i stručnu literaturu, književnost se tako ne čita.

Ena Katarina Haler osvrnula se na svoje početke u BestBooku.

- Ja nisam među ovim ljudima koji produciraju, uređuju i brinu se da ovo svake godine izađe, sada evo petu godinu za redom, ali mogu se svima njima ovdje zahvaliti, a zapravo pogotovo Igoru Vikiću koji mi je dao priliku da napišem svoj prvi tekst za BestBook i koji mi od tada daje priliku i nekad me prisiljava na tu priliku, na čemu sam mu zapravo ekstremno zahvalna. Prvo sam počela pisati o književnosti i to me zapravo učinilo boljom čitateljicom - rekla je.

Snježana Banović osvrnula se na svoj tekst naslovljen "Glembajevi i hrana ili raskošne gozbe, potoci šampanjca, dim cigareta i gnjile naranče":

- Imajući na umu tu moju potpunu zanesenost Krležinim djelom kroz časopise, predložila sam Krležu i tu jednu temu koja me od studentskih dana intrigirala. Što je iza scene Glembajevih, što je u njihovoj kuhinji, što se događa iza oblaka dima, potoka šampanjaca, između tih dekadentnih trpeza...

24sata Zagreb: Promocija Best booka | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Koliko je važan rad čitave redakcije kada su ovakvi časopisi u pitanju, najbolje zna Goran Gavranović koji se u svojem govoru dotaknuo upravo te teme.

- Zahvalio bih najboljoj redakciji na svijetu, a to je redakcija 24sata i redakcija Expressa iz koje je ovo sve nastalo. Kad kažem redakcija, mislim na cijelu organizaciju 24sata i sve njezine djelatnike. S obzirom na to da vam se, koliko sam vidio, svidio moj uvodnik, on je potpomognut organskom inteligencijom mog kolege, prijatelja i nagrađivanog hrvatskog pjesnika Alena Galovića pa mu na tome zahvaljujem - rekao je Goran Gavranović koji se također osvrnuo i na to kako je englesko izdanje veliki iskorak za BestBook te prilika da se ovaj hrvatski magazin približi ostatku svijeta.

Peti broj BestBook godišnjaka možete pronaći na kioscima i u svim boljim knjižarama po cijeni od 10 eura, a internacionalno izdanje dostupno je na svim velikim aerodromima diljem Europe.

