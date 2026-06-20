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GRAFITER

Pronađen muškarac (27) koji je godinama šarao po zgradama u Rijeci i napravio ogromnu štetu

Piše HINA,
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Pronađen muškarac (27) koji je godinama šarao po zgradama u Rijeci i napravio ogromnu štetu
ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ukupna materijalna šteta nanesena institucijama i tvrtkama procjenjuje se na oko 5000 eura

Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle tri godine oštetio brojne zgrade i druge objekte u Rijeci, a po završetku kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija u subotu navodi da je nad tim 27-godišnjim hrvatskim državljaninom provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kažnjiva djela oštećenja tuđe stvari. Utvrđeno je da je u razdoblju od lipnja 2023. do lipnja 2026. godine na području Rijeke iscrtao niz grafita te time oštetio jedinicu lokalne samouprave, komunalno društvo, javno poduzeće te dva trgovačka društva.

Ukupna materijalna šteta nanesena institucijama i tvrtkama procjenjuje se na oko 5000 eura.

Tijekom policijske pretrage doma na širem riječkom području od 27-godišnjaka su oduzeti predmeti koji se izravno dovode u vezu s grafiterstvom i počinjenjem navedenih kažnjivih djela.

"Budući da se kazneno djelo oštećenja tuđe stvari progoni najčešće po prijedlogu oštećenika koji se mora podnijeti u roku od tri mjeseca od saznanja za kazneno djelo i počinitelja, napominjemo da je pravovremeni prijedlog oštećenih strana zakonski preduvjet za samo pokretanje kaznenog postupka, koji u praksi u ovakvim slučajevima često izostane", istaknula je policija.

Proteklih tjedana u Rijeci je pokrenuta neformalna inicijativa s ciljem utvrđivanja identiteta osobe koja godinama ispisuje natpise "UYAK" i "NEMAR" na puno lokacija, najčešće fasadama zgrada, često i novouređenim, privatnim objektima, prometnoj infrastrukturi. 

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u četvrtak je izvijestila da je Grad Rijeka podnio kaznenu prijavu protiv osobe koja se dovodi u vezu s ispisivanjem većeg broja grafita na području Rijeke, poznate pod pseudonimima "UYAK" i "NEMAR". Kako je istaknula, u suradnji s nadležnim institucijama razmatra se i mogućnost teže pravne kvalifikacije djela, s obzirom na to da su grafitima oštećena i pojedina kulturna dobra.

Grad Rijeka pritom uvodi politiku nulte tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina. Po utvrđivanju odgovornosti počinitelja, Grad će se uključiti u odgovarajuće postupke te, uz kaznene sankcije, potraživati i naknadu štete u visini troškova sanacije, rekla je gradonačelnica Rinčić.

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