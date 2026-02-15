Stručnjaci su deaktivirali ručnu bombu, a ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti za javnu sigurnost, rekli su iz policije
BEZ INCIDENTA
Pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata na parkiralištu blizu Olimpijskih igara
Čitanje članka: < 1 min
Ručna bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je na parkiralištu u Predazzu u blizini mjesta održavanja Zimskih olimpijskih igara i deaktivirana je, priopćila je u nedjelju talijanska policija.
Stručnjaci su deaktivirali ručnu bombu, a ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti za javnu sigurnost, rekli su iz policije.
Prostor tog parkirališta uglavnom se koristi za skladištenje drva.
Natjecanje u skijaškim skokovima održano je u Predazzu u subotu navečer.
Zimske olimpijske igre traju do 22. veljače, a Milano i Cortina d'Ampezzo službeni su gradovi domaćini.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku