Pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata na parkiralištu blizu Olimpijskih igara

Ručna bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je na parkiralištu u Predazzu u blizini mjesta održavanja Zimskih olimpijskih igara i deaktivirana je, priopćila je u nedjelju talijanska policija.

Stručnjaci su deaktivirali ručnu bombu, a ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti za javnu sigurnost, rekli su iz policije.

Prostor tog parkirališta uglavnom se koristi za skladištenje drva.

Natjecanje u skijaškim skokovima održano je u Predazzu u subotu navečer.

Zimske olimpijske igre traju do 22. veljače, a Milano i Cortina d'Ampezzo službeni su gradovi domaćini.