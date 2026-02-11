Obavijesti

News

Komentari 0
POSTROŽAVANJE MJERA

Talijanska vlada odobrila zakon koji će dozvoliti pomorske blokade protiv migranata

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Talijanska vlada odobrila zakon koji će dozvoliti pomorske blokade protiv migranata
Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Do poteza je došlo nakon što je Europski parlament ovog tjedna odobrio izmjene pravila EU-a o azilu nakon što su se države članice, uključujući Italiju, zalagale za čvršći pristup

Admiral

Talijanska vlada je u srijedu odobrila zakon koji će dopustiti pomorske blokade radi zaustavljanja brodova s migrantima tijekom razdoblja "izvanrednog pritiska" na granice zemlje, kazao je izvor iz vlade, što predstavlja dodatno postrožavanje mjera protiv nezakonitih dolazaka.

Otkako je stupila na dužnost krajem 2022., desničarska premijerka Giorgia Meloni je poduzela korake radi ubrzavanja repatrijacije odbijenih tražitelja azila te uvela strože zatvorske kazne za krijumčare ljudi u sklopu pokušaja da obuzda nezakonite migracije.

LAŽNA PRIJAVA Evo kakvu kaznu tužiteljstvo traži za časnu koja je izmislila napad migranta u Zagrebu
Evo kakvu kaznu tužiteljstvo traži za časnu koja je izmislila napad migranta u Zagrebu

Do poteza je došlo nakon što je Europski parlament ovog tjedna odobrio izmjene pravila EU-a o azilu nakon što su se države članice, uključujući Italiju, zalagale za čvršći pristup.

Prema nacrtu zakona koji je vidio Reuters, vlada bi mogla zabraniti ulazak brodovima u talijanske teritorijalne vode na razdoblje do šest mjeseci "u slučaju ozbiljne prijetnje za javni red ili nacionalnu sigurnost".

Kršiteljima zakona bi prijetile kazne u iznosu do 50.000 eura, a u slučaju ponavljanja prekršaja prijetila bi im zapljena brodova, što je mjera usmjerena protiv humanitarnih spasilačkih brodova.

UNOSAN BIZNIS MUP: Ilegalni prelasci pali za 44 posto, krijumčari preuzeli posao
MUP: Ilegalni prelasci pali za 44 posto, krijumčari preuzeli posao

Vladajuća koalicija na čelu s Meloni je u više navrata kazala da humanitarne skupine svojim spasilačkim brodovima potiču migrante da pokušaju prijeći Sredozemno more.

Lijeva oproba u Italiji je kritizirala zakon, koji će trebati odobriti oba doma parlamenta.

"Represivan pristup neće riješiti problem, a neće ni pogrešna ideja da se ogroman, strukturalan fenomen koji oblikuje jednu epohu može rješavati izgradnjom zidova, podizanjem bodljikave žice ili uvođenjem pomorskih blokada", kazao je Peppe De Cristofaro, senator iz stranke Savez zelenih i ljevice (AVS).

NEDOSTATAK RADNE SNAGE Španjolska daje papire za 500.000 migranata: 'Moći će raditi u bilo kojem sektoru...'
Španjolska daje papire za 500.000 migranata: 'Moći će raditi u bilo kojem sektoru...'

Milijuni izbjeglica su ušli u Europu od 2015., što je potaknulo protuimigrantske stavove i dovelo do strožih migracijskih politika nekih europskih vlada.

Prema pravilima koje su europski zakonodavci usvojili u utorak, zemlje članice će moći odbiti zahtjev za azilom ako je osoba mogla dobiti zaštitu u zemlji koju blok smatra sigurnom.

Europski parlament je odobrio popis zemalja u koje se tražitelje azila može vratiti u slučaju da se njihov zahtjev odbije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Stiže zahladnjenje i snijeg!
PROMJENA VREMENA

Stiže zahladnjenje i snijeg!

Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u priobalnim područjima. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, kiša će se pojavljivati uglavnom u drugom dijelu dana, dok će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026