Talijanska vlada odobrila zakon koji će dozvoliti pomorske blokade protiv migranata

Talijanska vlada je u srijedu odobrila zakon koji će dopustiti pomorske blokade radi zaustavljanja brodova s migrantima tijekom razdoblja "izvanrednog pritiska" na granice zemlje, kazao je izvor iz vlade, što predstavlja dodatno postrožavanje mjera protiv nezakonitih dolazaka.

Otkako je stupila na dužnost krajem 2022., desničarska premijerka Giorgia Meloni je poduzela korake radi ubrzavanja repatrijacije odbijenih tražitelja azila te uvela strože zatvorske kazne za krijumčare ljudi u sklopu pokušaja da obuzda nezakonite migracije.

Do poteza je došlo nakon što je Europski parlament ovog tjedna odobrio izmjene pravila EU-a o azilu nakon što su se države članice, uključujući Italiju, zalagale za čvršći pristup.

Prema nacrtu zakona koji je vidio Reuters, vlada bi mogla zabraniti ulazak brodovima u talijanske teritorijalne vode na razdoblje do šest mjeseci "u slučaju ozbiljne prijetnje za javni red ili nacionalnu sigurnost".

Kršiteljima zakona bi prijetile kazne u iznosu do 50.000 eura, a u slučaju ponavljanja prekršaja prijetila bi im zapljena brodova, što je mjera usmjerena protiv humanitarnih spasilačkih brodova.

Vladajuća koalicija na čelu s Meloni je u više navrata kazala da humanitarne skupine svojim spasilačkim brodovima potiču migrante da pokušaju prijeći Sredozemno more.

Lijeva oproba u Italiji je kritizirala zakon, koji će trebati odobriti oba doma parlamenta.

"Represivan pristup neće riješiti problem, a neće ni pogrešna ideja da se ogroman, strukturalan fenomen koji oblikuje jednu epohu može rješavati izgradnjom zidova, podizanjem bodljikave žice ili uvođenjem pomorskih blokada", kazao je Peppe De Cristofaro, senator iz stranke Savez zelenih i ljevice (AVS).

Milijuni izbjeglica su ušli u Europu od 2015., što je potaknulo protuimigrantske stavove i dovelo do strožih migracijskih politika nekih europskih vlada.

Prema pravilima koje su europski zakonodavci usvojili u utorak, zemlje članice će moći odbiti zahtjev za azilom ako je osoba mogla dobiti zaštitu u zemlji koju blok smatra sigurnom.

Europski parlament je odobrio popis zemalja u koje se tražitelje azila može vratiti u slučaju da se njihov zahtjev odbije.