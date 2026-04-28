Obavijesti

News

Komentari 21
'OSUĐUJEMO ZLOČIN'

Pronađena još jedna masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata: Medved obišao lokaciju

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Pronađena još jedna masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata: Medved obišao lokaciju
Ministar Medved posjetio je jednu od lokacija masovnih grobnica na podru?ju grada Zagreba | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U jami Golubinka na brdu Sopanj pronađeni su posmrtni ostaci iz Drugog svjetskog rata, a ministar Medved upozorava da su neke žrtve bačene žive u jamu

U jami Golubinka na brdu Sopanj, u Šibensko-kninskoj županiji, pronađena je masovna grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a lokaciju je u utorak posjetio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. "I ovdje, u ovoj jami možemo vidjeti pristup zločinačke naravi", rekao je Medved te dodao da je sličan obrazac zabilježen i prije nekoliko dana kad su na području Dubrave u Zagrebu u dvije odvojene masovne grobnice pronađeni posmrtni ostaci više od 50 osoba. Kazao je i da su pronađene čahure koje ukazuju na to da je dio žrtava ubijen prije bacanja u jamu, dok analiza kostiju pokazuje da je većina žrtava u jamu bačena živa s visine od oko 16 metara.

Dosad ekshumirane osobe pretežno su mlađe dobi, a među žrtvama su i tri žene te dječak od približno 14 godina, kazao je. Medved je najavio nastavak terenskih istraživanja i probnih iskapanja svugdje gdje postoje saznanja o stradavanjima i mogućim grobištima.

"Osuđujemo taj zločin i ono što možemo učiniti danas jest omogućiti tim osobama pravo na grob", poručio je. Zahvalio je županu Šibensko-kninske županije na suradnji te djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja i svima koji sudjeluju u tom procesu, kao i angažiranim speleolozima te pirotehničarima koji su prije ulaska u jamu proveli pirotehnički pregled.

Najavio je da će se, ovisno o stanju posmrtnih ostataka, pokušati provesti i identifikacija žrtava, za koje postoje saznanja da su lokalni stanovnici iz tog vremena. Podsjetio je i da prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja ostaje Domovinski rat te da se ovih dana intenzivno provode probna iskapanja i traganje za nestalim osobama na širem području Hrvatske.

"To je naša misija i to je naša obveza - pronaći ljude iz Domovinskog rata dok su njihove obitelji žive", poručio je Medved.

Uz ministra su bili šibensko-kninski župan Paško Rakić i ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ana Filko, kao i djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i policije i speleolozi koji provode terensko-speleološka istraživanja i ekshumaciju, koja je u tijeku.

"Ovo danas nije samo ekshumacija žrtava, ovo nije samo priprema za dostojanstven ukop, ovo je i potraga za istinom", kazao je župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić. Dodao je da je ta tema desetljećima opterećivala zapadno područje županije i da je "napokon sazrelo vrijeme da se sazna istina".

Najavio je da će Šibensko-kninska županija, u suradnji s Gradom Vodicama te općinama Tisno, Murter, Pirovac i Tribunj, pripremiti grobnicu u Tisnom, a dostojanstven ukop bit će organiziran u zajedništvu sa Šibenskom biskupijom.

U posljednjih deset godina na području Šibensko-kninske županije proveden je 91 terenski izvid i s ukupno osam lokacija ekshumirani su posmrtni ostaci 19 osoba, a sveukupno je na području Hrvatske u tom razdoblju provedeno više od 630 terenskih izvida i istraženo više od 90 lokacija u 16 županija te pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci više od 2200 žrtava, stoji u priopćenju Ministarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026