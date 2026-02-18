Obavijesti

građani predavali eksplozivna sredstva

Pronađena mina iz Drugog svjetskog rata u Šmriki

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U sklopu akcije "Manje oružja, manje tragedija" građani s područja Gorskog kotara, Krka i Kukuljanova predali su dragovoljno šest električnih kapisli, dvije ručne bombe M-75 i 247 komada streljiva, a pronađena je i jedna mina iz Drugog svjetskog rata

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je u srijedu da su građani ta eksplozivna sredstva predali u proteklih desetak dana. 

Minobacačka mina 83 mm, zaostala iz Drugog svjetskog rata, pronađena je tijekom izvođenja građevinskih radova u Šmriki pokraj Kraljevice. Sva ta sredstva će policija zbrinuti prema pravilima struke.

"I ovom prilikom zahvaljujemo savjesnim građanima koji odabiru siguran način uklanjanja eksplozivnih sredstava i oružja iz svojih domova. Podsjećamo kako akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' i dalje traje te pozivamo ostale građane koji još uvijek čuvaju neregistrirana oružja da učine svoj život sigurnijim i predaju ih policiji bez sankcija", navodi policija.

UŽAS Mladić prijetio drugom da će ga ubiti, pušku zakopao u šumarku kod Preloga: Uhitili su ga!
Mladić prijetio drugom da će ga ubiti, pušku zakopao u šumarku kod Preloga: Uhitili su ga!

Ističu da svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu, mogu ga predati policiji i protiv njih se neće pokretati prekršajni ni kazneni postupak.  

Pozivamo građane da takve predmete ne odlažu u prirodi i ne donose osobno u policijsku postaju kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, naglašava PU primorsko-goranska.

