Mladić prijetio drugom da će ga ubiti, pušku zakopao u šumarku kod Preloga: Uhitili su ga!

Zbog prijetnje ubojstvom 30-godišnjem muškarcu i nedozvoljenog posjedovanja oružja preloška policija uhitila je 24-godišnjaka koji je automatsku pušku zakopao u šumarak uz potok Trnavu.

Kaznenu prijavu zbog prijetnje u četvrtak je u službenim prostorijama Policijske postaje Prelog podnio 30-godišnjak. Prema prijavi, 24-godišnjak mu je istoga dana oko 15 sati na ulici ispred obiteljske kuće u Piškorovcu prijetio ubojstvom vatrenim oružjem.

Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja, gdje su pronašli osumnjičenog. Na njihov poziv predao je automatsku pušku marke Crvena Zastava, model M70 AB2, s tri pripadajuća spremnika bez streljiva. Oružje je bilo zakopano u šumarku uz potok Trnavu.

Policija je oružje oduzela, a 24-godišnjaka uhitila i privela u Policijsku postaju Prelog zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijetnje te nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.