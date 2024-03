Pronađite svoju izbornu jedinicu na interaktivnoj karti! Velika promjena je za Grad Zagreb

Izbori su u srijedu 17. travnja. Prošle godine su izmijenili izborne jedinice pa velik dio građana više neće birati zastupnike u istoj izbornoj jedinici kao što su to dosad činili. Najveća promjena je u Zagrebu koji više nije podijeljen na četiri izborne jedinice, već na tri. Nakon što sve stranke predaju listu za izbore, a rok je do 29. ožujka, znat će se koji će ljudi iz stranaka biti na kojoj listi. Nakon lanjskih promjena, 22% birača više neće biti u istoj izbornoj jedinici u kojoj su dosad birali. Bit će to i dalje 10 izbornih jedinica s po 14 zastupnika u svakoj od njih. Osam će biti u 12. izbornoj jedinici iz koje će se birati manjinski zastupnici, a u 11. izbornoj jedinici dijaspora će birati svoja tri predstavnika.

Prva izborna jedinica:

Črnomerec, Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb - istok, Peščenica - Žitnjak, Podsljeme, Trnje. Velika Gorica i općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica.

Druga izborna jedinica:

Donja Dubrava, Gornja Dubrava i Sesvete dio Koprivničko-križevačke županije: Križevci te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec; Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka i Rakovec, i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Treća izborna jedinica:

Bistra, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija

Četvrta izborna jedinica:

Đurđevac i Koprivnica te općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete i Virje, kao i Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju.

Peta izborna jedinica:

Hrvatska Kostajnica i Novska te općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

Šesta izborna jedinica:

Zapadni dio Grada Zagreba: gradske četvrti Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – jug i Trešnjevka – sjever te dio Zagrebačke županije: Jastrebarsko, Samobor, Svetu Nedelju i Zaprešić, kao i općine Brdovec, Klinča Sela, Krašić, Stupnik i Žumberak.

Sedma izborna jedinica

Karlovačka i Ličko-senjska županija, dio Sisačko-moslavačke županije: Glina, Kutina, Petrinja, Popovača i Sisak te općine Dvor, Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina; dio Primorsko-goranske županije: Čabar, Delnice, Kastav i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Matulji, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina i Viškovo, dio Zadarske županije: Obrovac i Pag te općine Gračac, Jasenice, Kolan, Novigrad, Posedarje, Povljana, Ražanac, Starigrad i Vir.

Osma izborna jedinica:

Istarska županija, dio Primorsko-goranske županije: Bakar, Cres, Crikvenicu, Kraljevicu, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatiju, Rab i Rijeku te općine Baška, Dobrinj, Kostrena, Lopar, Lovran, Malinska – Dubašnica, Mošćenička Draga, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Deveta izborna jedinica:

Dio Splitsko-dalmatinske županije: Kaštela, Sinj, Solin, Trilj, Trogir i Vrliku te općine Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget i Šolta; dio Zadarske županije: Benkovac, Biograd na Moru, Nin i Zadar te općine Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Preko, Privlaka, Sali, Stankovci, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vrsi i Zemunik Donji i Šibensko-kninska županija.

Deseta izborna jedinica:

Dubrovačko-neretvanska županija i dio Splitsko-dalmatinske županije: Hvar, Imotski, Komiža, Makarska, Omiš, Split, Stari Grad, Supetar, Vis i Vrgorac te općine Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Jelsa, Lokvičići, Lovreć, Milna, Nerežišća, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Proložac, Pučišća, Runovići, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd i Zmijavci.