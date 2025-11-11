Obavijesti

News

IZ DOMOVINSKOG RATA

Pronašao dvije protutenkovske mine u Novoj Gradiški

Uklonio ih je policajac za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u policijske prostorije do uništenja

Muškarac (42) pronašao je dvije protutenkovske mine u ponedjeljak u mjestu Kovačec u Novoj Gradiški. Dragovoljno ih je predao policiji, piše požeško-slavonska policija.

Utvrdili su da su mine zaostale iz Domovinskog rata.

Uklonio ih je policajac za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u policijske prostorije do uništenja.

