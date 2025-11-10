Užasan napad u Solinu: 'Sina mi je nokautirao. Ima pločice u licu. S napadom se kasnije hvalili...'

Moj sin će do kraja života hodati s dvije titanske pločice u licu. Jedna je završila ispod oka, a druga mu je postavljena pored nosa, kaže za Jutarnji list majka pretučenog tinejdžera iz Splita.

Njezin sin pohađa više razrede srednje, u kolovozu joj je kazao da ide s prijateljima na piće u Solin...

Majka priča kako je njezin sin bio s prijateljima na piću, kad se odjednom pojavio dečko koji živi nedaleko od Splita. Taj dečko je pozvao njezina sina da izađe iz lokala jer ga treba jedan mladić kojeg on cijeli život poznaje. Njih dvojica su zajedno išli u osnovnu školu, uvijek su se nešto nadmetali, ali ništa više od toga...

Uslijedila je rasprava njezina djeteta i spomenutog poznanika, majka priča kako je bilo 'jedan na jedan', dok se u sve nije uključio mladić (17) koji je došao po njezina sina u kafić.

- Prijatelji mog sina su također izašli na ulicu i vidjeli su tog 17-godišnjaka kako stoji mome sinu iza leđa i kopa po torbici. Mislili su da traži cigaretu, no za koju sekundu se pojavio mom djetetu iza leđa i snažno ga pogodio šakom u lijevi obraz. Čak nam je i kirurg rekao da je očito nešto imao u šaci s obzirom na težinu ozljede. Polomio mu je jagodičnu kost i nos, a on je od siline udarca pao na tlo i počeo se tresti - kazala je za Jutarnji šokirana majka. Dodala je da je jedan prijatelj njezinu sinu morao držati jezik, drugi je zvao Hitnu.

Završio je na operaciji. U bolnici je proveo sedam dana. Majka kaže kako se napadačeva ekipa na društvenim mrežama hvalila napadom...

- Isprike nisu stigle ni njezinu sinu niti njima kao roditeljima. Niti od djece, niti od odraslih. Nazvao ih je jednom otac napadača i nervozno pitao hoće li ići na policiju. Potom je psovao pa i sam priznao da ne zna što da radi s malim, kaže nam majka - piše JL.

- Dečko koji je to učinio mom sinu priveden je i za koji sat pušten kući. I to je to? - kaže ogorčena majka.

O svemu se za JL oglasila policija.

- Odmah po zaprimanju prijave događaja, policijski službenici su započeli kriminalističko istraživanje, identificirali počinitelja, te po završetku istraživanja, 27. kolovoza 2025. godine, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također je o svemu utvrđenom obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad - poručuju iz policije.