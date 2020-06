Pronašao je torbu s milijunima i vratio ju vlasnicima, nudili su mu nagradu, a on nije htio...

Ponudili su mi 15 posto, a na osnovu čega sam ja to trebao uzeti, zato što sam tri sata čuvao torbu? To je veliki novac, kaže konobar Vojkan Rajmirović (32)

<p><strong>Vojkan Rajmirović </strong>(32), konobar u Kruševcu u Srbiji, pronašao je torbu u kojoj je bilo 2,7 milijuna dinara. Torbu je vratio vlasnicima koji su mu ponudili novčanu nagradu. No on je nagradu odbio.</p><p>Vojkan je medijima u Srbiji ispričao da su zaboravni gosti popili piće i otišli, a torbu su ostavili. On ju je primijetio na stolcu. </p><p>- Uzao sam torbu, bila je preteška pa sam ju ostavio u nadi da će se vratiti po nju. Međutim, prošlo je nekoliko sati i nitko se nije javljao. Ja sam morao završiti smjenu. Otvorio sam torbu i imao što vidjeti. Odmah sam pozvao policiju - rekao je Vojkan za<a href="https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3983964/krusevac-konobar-vojkan-rajmirovic-.html"> RTS. </a>Dok je Vojkan davao izjavu policiji, vlasnici koji se bave otkupom voća i povrća, tražili su izgubljene novce. </p><p>- Ponudili su mi 15 posto, a na osnovu čega sam ja to trebao uzeti, zato što sam tri sata čuvao torbu? To je veliki novac. Malo mi je čudno što stižu poruke, što me svi zovu, prijatelji, kolege i kasnije naravno ministar <strong>Nebojša Stefanović</strong> koji se zahvalio u ime predsjednika i cijelog kabineta - kaže Vojkan.</p><p>Njegov kolega Milan kaže da je naučio lekciju iz života.</p><p>- To mi je bio prvi radni dan. svi smo ponosni na Vojkana. Kažu da nema poštenih konobara. Evo on je dokaz da ima - kaže Milan. </p>