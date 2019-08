Evakurali čvorište u New Yorku zbog paketa: 'To su samo lonci'

Dva sumnjiva paketa zbog kojih je evakuirano prometno čvorište u New Yorku u petak ujutro nisu opasna, rekla je policija.

Policija je zbog dva paketa, za koja se kasnije ispostavilo da su ekspres lonci, prije toga evakuirala Fulton Street u Lower Manhattanu, gdje su bile jake policijske snage i vozila hitne službe.

Policija je objavila dvije fotografije lonaca na društvenim mrežama i rekla da ih je pregledao pirotehnički tim.

"Ovo NISU eksplozivne naprave", napisao je protuteroristički ured njujorške policije na Twitteru. "Policajci iz opreza nastavljaju pregledavati područje.

