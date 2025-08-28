Pronašli mu mačetu i drogu u autu kod Imotskog: Policija predložila zatvor, sud ga pustio

Granična policija kod Imotskog, u mjestu Vinjani Donji, u utorak u večernjim satima tijekom redovne ophodnje zaustavila je automobil kojeg je vozio muškarac (36). Odbio je postupati po zahtjevu policije i testirati se na droge, ali i obaviti stručni pregled uzimanjem krvi i urina, piše splitsko-dalmatinska policija.

Pregledom vozila pronašli su mačetu dugu 25 cm i PVC vrećicu u kojoj je bila manja količina kristalne tvari. Utvrdili su da se radi o metamfetaminu. Muškarca su uhitili, doveli nadležnom sudu te podnijeli optužni prijedlog protiv njega zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Policija je predložila novčanu kaznu u iznosu od 790 eura i kaznu zatvora od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku će donijeti naknadno.