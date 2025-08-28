Obavijesti

News

Komentari 1
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Piše 24sata, Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustracija), Vatrogasci 193/Facebook, Canva

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.

U užasnoj prometnoj nesreći do koje je došlo u četvrtak u 00:50 u mjestu Vukšić kod Benkovca poginula su dvojica mladića. Stradali su vozač i putnik na motociklu...

- Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe - navode iz policije. Zbog očevida je ova dionica ceste bila zatvorena na tri sata...

TEŠKA NESREĆA U VUKŠIĆU Užas kraj Stankovaca: Dvoje mladića poginulo na motociklu
Užas kraj Stankovaca: Dvoje mladića poginulo na motociklu

Jedan od stradalih je mladi vatrogasac (22) iz DVD-a Lišane Ostrovičke. Od njega su se oprostile njegove kolege putem Facebook objave... Drugi stradali je maloljetnik..

UMRO NA LICU MJESTA Detalji užasne prometne na jugu Hrvatske: Motociklist (42) poginuo, uhitit će Ukrajinca...
Detalji užasne prometne na jugu Hrvatske: Motociklist (42) poginuo, uhitit će Ukrajinca...

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio...Poginuli su na mjestu.

- Ovo je tragedija ne za naše mjesto jer smo izgubili dva mlada života, već za cijeli kraj. Nemam riječi - poručio je Mate Šegota, zapovjednik DVD-a Lišane...

Motocikl nije bio registriran.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere
Od Rive, preko stožeraša i šatoraša, do Benkovca. Dokad će branitelji terorizirati društvo?
TOMISLAV KLAUŠKI

Od Rive, preko stožeraša i šatoraša, do Benkovca. Dokad će branitelji terorizirati društvo?

Proteklih 25 godina gledamo lidere i udruge koji u ime branitelja ruše vlast, zastrašuju građane, ignoriraju zakone, bježe od policije, dok u isto vrijeme služe kao isukani mač politike i kontroliraju sve aspekte društva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025