'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

U užasnoj prometnoj nesreći do koje je došlo u četvrtak u 00:50 u mjestu Vukšić kod Benkovca poginula su dvojica mladića. Stradali su vozač i putnik na motociklu...

- Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe - navode iz policije. Zbog očevida je ova dionica ceste bila zatvorena na tri sata...

Jedan od stradalih je mladi vatrogasac (22) iz DVD-a Lišane Ostrovičke. Od njega su se oprostile njegove kolege putem Facebook objave... Drugi stradali je maloljetnik..

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio...Poginuli su na mjestu.

- Ovo je tragedija ne za naše mjesto jer smo izgubili dva mlada života, već za cijeli kraj. Nemam riječi - poručio je Mate Šegota, zapovjednik DVD-a Lišane...

Motocikl nije bio registriran.