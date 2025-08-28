Obavijesti

UHITILI SU GA

Slovenac u Opatiji prodavao pekmez s otrovnom biljkom, dvoje ljudi završilo kod liječnika

U suradnji s KBC-om Rijeka i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ potvrđeno je da su tegobe izazvane prisutnošću otrovne biljne vrste u konzumiranom proizvodu.

Opatijska policija dovršila je istragu nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom zbog sumnje da je proizveo i stavio u promet prehrambeni proizvod štetan za ljudsko zdravlje.

Muškarac je, prema sumnjama, proizveo pekmez koji je lažno označio kao proizvod nepostojećeg OPG-a te ga 23. kolovoza prodavao na javnom okupljanju u Rupi. Pekmez su kupila dvojica hrvatskih državljana, starih 69 i 71 godinu, koji su nakon konzumacije osjetili zdravstvene tegobe i 26. kolovoza potražili pomoć liječnika. Utvrđena je sumnja na trovanje.

Osumnjičeni je nakon dovršetka istrage predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ostale stručne službe nastavljaju provoditi mjere iz svoje nadležnosti.

