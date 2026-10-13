Pronašli su salmonelu u cherry rajčicama, hrvatski kupci su ih donijeli iz trgovine u Trstu...

Salmonela u cherry rajčicama podrijetlom iz Italije izazvala je zabrinutost nakon što je potvrđeno da su sporne namirnice nabavili i pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja. Prema informacijama Državnog inspektorata, rajčice nisu izravno distribuirane u Hrvatsku, nego su ih hrvatski kupci nabavili u trgovini Metro u Trstu. Inspekcijski nadzori su u tijeku, a zasad nije objavljeno koliko je proizvoda završilo kod krajnjih potrošača.

Europski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje izdao je hitnu obavijest o prisutnosti dviju bakterija, Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona. Kontaminacija je utvrđena u seriji označenoj brojem L2852003641/21E005701, a dodatna uzorkovanja provedena su u sklopu istrage o oboljelima u Italiji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da zasad ne bilježi prijavljene slučajeve zaraze povezane s ovim rajčicama.

Sumnja se da je do kontaminacije moglo doći tijekom uzgoja, među ostalim putem vode za navodnjavanje, no uzrok aktualnog slučaja još treba potvrditi. Europska istraživanja ranijih epidemija pokazala su da su male rajčice sa Sicilije bile povezane s ponavljajućim pojavama salmonele Strathcona. U jednom od tih istraživanja bakterija je pronađena i u uzorku vode za navodnjavanje.

Zdenko Mlinar, voditelj Odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", upozorio je da kontaminacija nije ograničena na jednu vrstu namirnica.

- Sve sirove namirnice mogu imati žive mikroorganizme, nažalost i patogene - istaknuo je Mlinar pozivajući na razuman oprez, a ne paniku.

Salmoneloza najčešće uzrokuje proljev, bolove i grčeve u trbuhu, povišenu temperaturu, mučninu i povraćanje. Tegobe se uglavnom pojavljuju unutar šest do 72 sata nakon konzumacije kontaminirane hrane. Posebno su ugrožena mala djeca, starije osobe i ljudi oslabljenog imuniteta, kod kojih bolest može imati ozbiljniji tijek.

Potrošačima se preporučuje temeljito pranje rajčica pod tekućom vodom, pranje ruku prije pripreme hrane i sprečavanje dodira sirovih namirnica s gotovim jelima. Pranje smanjuje površinsku nečistoću, ali ne jamči uklanjanje salmonele. Ako postoji sumnja da proizvod pripada zahvaćenoj seriji, ne treba ga konzumirati, nego provjeriti obavijesti nadležnih tijela i postupiti prema njihovim uputama.