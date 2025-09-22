Obavijesti

UŽAS KOD LOKRUMA

Pronašli tijelo muškarca u moru kod Dubrovnika: Policija još utvrđuje identitet i okolnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ilustracija/policija

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se ustanoviti točan uzrok smrti.

- Jutros je u moru pokraj Lokruma pronađeno tijelo muške osobe. Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja identiteta pronađene osobe kao i utvrđivanja okolnosti njegovog stradavanja - rekla je glasnogovornica policije za Dubrovački Insider.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se ustanoviti točan uzrok smrti.

